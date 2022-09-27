نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول نسخة فيفا 23.. وأهم مميزات الإصدار الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول لعبة فيفا 23، ينتظر جميع عشاق الكرة والألعاب الإلكترونية بكثير من الشغف إطلاق نسخة لعبة فيفا 23 الجديدة والتي من المتوقع نزولها فى أخر شهر سبتمبر الجاري، وسوف تكون تلك النسخة هى أخر تعاون يحدث بين شركتي فيفا وشركة EA Sports التي قامت بإطلاق الإعلان التشويقي لها فى تاريخ 20 يوليو 2022 حامل لعنوان “The World Game”، فتعرف معنا في الآتي على كل ما يخص لعبة فيفا 23 وموعد إصدارها وأهم المميزات الموجودة بها.

موعد نزول نسخة فيفا 23

رغم أن شركة EA Sports لن تعلن عن الموعد الرسمي المحدد لإطلاق لعبة فيفا 23 إلا أن من المرجح أن يكون فى نفس موعد نزول الإصدارات السابقة، حيث أطلقت نسخة فيفا 22 فى يوم الجمعة الأول من أكتوبر فى العام الماضي 2021 وعليه فإذا اعتاد الشركة على نزول نسخ اللعبة يوم الجمعة فيمكننا أن نخمن موعد نزول لعبة فيفا 23 بشكل رسمي فى الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري تحديداً يوم 30 سبتمبر 2022.

مميزات نسخة فيفا 23 الجديدة

ستكون نسخة فيفا 23 متوفرة على العديد من الأجهزة الإلكترونية ومنها بلاي ستيشن 4، بلاى ستيشن 5، Xbox Series x/s إلى جانب أنظمة تشغيل ويندوز على الحاسب الآلي، ولم يتم تحديد سعر اللعبة نهائياً حتى الآن ولكن من المتوقع أن يكون سعر النسخة “standard” هو 60 دولار أمريكي، أما النسخ الأخرى فقد تصل إلى 90 دولار.

ومازال النجم الفرنسي “كيليان مبابي” يتصدر غلاف اللعبة للسنة الثالثة على التوالي ولكن هذه المرة سوف تكون بمشاركته نجمة الكرة النسائية سام كير، ومن أهم المميزات التي سوف تأتى بها نسخة فيفا 23 ما يلي: