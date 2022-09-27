نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول نسخة فيفا 23.. وأهم مميزات الإصدار الجديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد نزول لعبة فيفا 23، ينتظر جميع عشاق الكرة والألعاب الإلكترونية بكثير من الشغف إطلاق نسخة لعبة فيفا 23 الجديدة والتي من المتوقع نزولها فى أخر شهر سبتمبر الجاري، وسوف تكون تلك النسخة هى أخر تعاون يحدث بين شركتي فيفا وشركة EA Sports التي قامت بإطلاق الإعلان التشويقي لها فى تاريخ 20 يوليو 2022 حامل لعنوان “The World Game”، فتعرف معنا في الآتي على كل ما يخص لعبة فيفا 23 وموعد إصدارها وأهم المميزات الموجودة بها.
موعد نزول نسخة فيفا 23
رغم أن شركة EA Sports لن تعلن عن الموعد الرسمي المحدد لإطلاق لعبة فيفا 23 إلا أن من المرجح أن يكون فى نفس موعد نزول الإصدارات السابقة، حيث أطلقت نسخة فيفا 22 فى يوم الجمعة الأول من أكتوبر فى العام الماضي 2021 وعليه فإذا اعتاد الشركة على نزول نسخ اللعبة يوم الجمعة فيمكننا أن نخمن موعد نزول لعبة فيفا 23 بشكل رسمي فى الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري تحديداً يوم 30 سبتمبر 2022.
مميزات نسخة فيفا 23 الجديدة
ستكون نسخة فيفا 23 متوفرة على العديد من الأجهزة الإلكترونية ومنها بلاي ستيشن 4، بلاى ستيشن 5، Xbox Series x/s إلى جانب أنظمة تشغيل ويندوز على الحاسب الآلي، ولم يتم تحديد سعر اللعبة نهائياً حتى الآن ولكن من المتوقع أن يكون سعر النسخة “standard” هو 60 دولار أمريكي، أما النسخ الأخرى فقد تصل إلى 90 دولار.
ومازال النجم الفرنسي “كيليان مبابي” يتصدر غلاف اللعبة للسنة الثالثة على التوالي ولكن هذه المرة سوف تكون بمشاركته نجمة الكرة النسائية سام كير، ومن أهم المميزات التي سوف تأتى بها نسخة فيفا 23 ما يلي:
- سنتفرد اللعبة بمستوى عالى من الرسومات المتحركة لتحسين جودة حركة اللاعب بالملعب وتوضيح مراوغاته واستدارته بدقة لكى تقترب اللعبة من كرة القدم الواقعية.
- سوف تتميز اللعبة بإضافة بطولة جديدة تتضمن كأس العالم للرجال والسيدات.
- ستضم اللعبة انضمام 21 بطلا جديداً من نجوم كرة القدم حول العالم.
- ستضم هذه النسخة دوري كرة قدم نسائي، حيث سوف يضم الدوري الانجليزي والفرنسي مع التخطيط لإضافة بطولات جديدة خاصة بالسيدات فى وقت لاحق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد نزول نسخة فيفا 23.. وأهم مميزات الإصدار الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.