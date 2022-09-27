عاجل- إعلان النتائج الأولية للاستفتاء فى منطقة زابوريجيا اليوم

جدة - نرمين السيد - قال مراسل "إكسترا نيوز" فى العاصمة الروسية موسكو، إن إعلان النتائج الأولية للاستفتاء الذى أُقيم فى منطقة زابوريجيا الأوكرانية، ستصدر اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء غدًا.





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