كييف: نتائج الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية لن تؤثر على تحركاتنا على الجبهة

جدة - نرمين السيد - أكدت الحكومة الأوكرانية فى كييف، اليوم الثلاثاء، أن نتائج الاستفتاءات التى أجرتها روسيا بشأن ضم مناطق "لن تؤثر" على تحركات الأوكرانيين على جبهة القتال، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية منذ قليل.





وكانت اللجنة الانتخابية الروسية قالت اليوم، إن نتائج الاستفتاءات التى أجرتها روسيا فى المناطق الأوكرانية الأربعة تظهر تأييدًا قويًا لضم هذه المناطق إلى روسيا. كما أشارت وسائل إعلام روسية، إلى أن 98% من المشاركين فى الاستفتاء فى زابوريجيا صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا. وقال مراسل "إكسترا نيوز" فى العاصمة الروسية موسكو، حسين مشيك، إن إعلان النتائج الأولية للاستفتاء الذى أُقيم فى منطقة زابوريجيا، ستصدر اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء غدًا. ومنذ يوم الجمعة الماضى، أطلقت موسكو عمليات الاستفتاء فى 4 مناطق أوكرانية للتصويت على ضمها تلك المناطق للدولة الروسية، وهى: "دونيتسك ولوهانسك" شرقاً، و"خيرسون وزابوريجيا" جنوبًا.

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