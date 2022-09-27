الكرملين: مستعدون لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان، على أن الجانب الروسى لازال مستعد للتفاوض مع أوكرانيا.





وأضاف بيسكوف: "أكد بوتين إن موسكو لا تزال مستعدة لاستئناف التفاوض مع كييف، ولكن مع تغير الوضع، تتغير الظروف المتعلقة بالتفاوض أيضا، مضيفا أن بوتين شدد لأدروغان على أن الجانب الأوكرانى هو الذى تخلى عن المسار التفاوضى، ولهذا السبب تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا".

وكان الرئيس التركى قد صرح فى وقت سابق بإن بلاده تبذل قصارى جهدها لإيقاف الحرب فى أوكرانيا، كاشفا عن مساعى لعقد لقاء بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

يشار إلى أن المفاوضات الروسية الأوكرانية معلقة منذ مايو الماضى، وتتبادل كل من موسكو وكييف اللوم بشأن توقفها.

وتطالب أوكرانيا باستعادة كامل أراضيها ومن ضمنها شبة جزيرة القرم، مشددة على وجوب بسحب روسيا جميع قواتها، فيما تتمسك روسيا بضرورة الحفاظ على أمنها القومى والاستراتيجى، معتبرة أن التوجهات الأوكرانية تهدده.

ويذكر أن آخر اجتماع عقد بين الوفدين الروسى برئاسة فلاديمير ميدينسكى، والأوكرانى برئاسة ديفيد أراخاميا كان فى 22 أبريل، إلا أن الحديث عن إعادة استئنافها ظل يتردد بين الطرفين على استحياء حتى مايو الماضى.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضى الجارة الغربية، فى 24 فبراير الماضى، عقدت جولات عدة من المحادثات سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، إلا أنها لم تتوصل إلى تفاهمات تفضى إلى هدنة دائمة وأسس للحل بين البلدين.