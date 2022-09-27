موسكو: نتائج الاستفتاءات فى المناطق الأوكرانية تؤيد ضمها لروسيا بقوة

جدة - نرمين السيد - أكدت اللجنة الانتخابية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نتائج الاستفتاءات التى أجرتها روسيا فى المناطق الأوكرانية الأربعة تظهر تأييدًا قويًا لضم هذه المناطق إلى روسيا، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية منذ قليل





وأشارت وسائل إعلام روسية، إلى أن 98% من المشاركين فى الاستفتاء فى زابوريجيا صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا. وقال مراسل "إكسترا نيوز" فى العاصمة الروسية موسكو، حسين مشيك، إن إعلان النتائج الأولية للاستفتاء الذى أُقيم فى منطقة زابوريجيا، ستصدر اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء غدًا. ومنذ يوم الجمعة الماضى، أطلقت موسكو عمليات الاستفتاء فى 4 مناطق أوكرانية للتصويت على ضمها تلك المناطق للدولة الروسية، وهى: "دونيتسك ولوهانسك" شرقاً، و"خيرسون وزابوريجيا" جنوبًا.

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