عاجل- 98% صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا فى استفتاء زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، إن ٩٨% من المشاركين فى الاستفتاء فى زابوريجيا صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية منذ قليل.





وفى وقت سابق، قال مراسل "إكسترا نيوز" فى العاصمة الروسية موسكو، حسين مشيك، إن إعلان النتائج الأولية للاستفتاء الذى أُقيم فى منطقة زابوريجيا، ستصدر اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء غدًا. وأطلقت موسكو عمليات الاستفتاء فى 4 مناطق أوكرانية للتصويت على ضمها تلك المناطق للدولة الروسية، وهى: "دونيتسك ولوهانسك" شرقاً، و"خيرسون وزابوريجيا" جنوبًا.

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