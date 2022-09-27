كييف: تسرب الغاز من «نورد ستريم 1 و2» هجوم إرهابى خططت له موسكو

جدة - نرمين السيد - اعتبرت الحكومة الأوكرانية فى كييف، أن تسرب الغاز من "نورد ستريم 1 و2" هجومًا إرهابيًا مخططا له من موسكو، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية عن وكالة الأنباء الفرنسية.





وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الرسمية فى السويد، أنها رصدت انفجارات تحت سطح البحر فى مواقع تسريب خط أنابيب الغاز الروسى "نورد ستريم". كما أعلنت الدنمارك تسرب كميات كبيرة من الغاز من خط نورد ستريم، مؤكدة أن ذلك التسريب سيستمر لعدة أيام. وتوجهت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إلى كييف اليوم الثلاثاء، فى زيارة لدعم أوكرانيا. وكتبت كولونا عبر تويتر: "صباح الخير أوكرانيا، فرنسا إلى جانبكم"، وأرفقت مع التغريدة صورة لها فى ساحة فى كييف التى كان الضباب يلفّها، برفقة السفير الفرنسى ايتيان دو بونسان. وتعد هذه الزيارة هى الثالثة التى تجريها كولونا إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب، ومن المقرر أن تلتقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ووزير الخارجية دميترو كوليبا والمدعى العام أندرى كوستين.

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