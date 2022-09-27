نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2022 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد صرحت مصادر رسمية داخل وزارة العمل في العراق، أن سوف يتم الإعلان عن القوائم التي تتضمن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية في مدينة العراق لعام 2022 خلال الساعات القليلة القادمة، وقد صرحت أيضاً هيئة الحماية الاجتماعية أن الفترة الماضية قد شهدت تسجيل في استمارة الرعاية الإجتماعية من جانب عدد كبير من المواطنين من جميع انحاء مدينة العراق حتى يتمكنوا من الحصول على رواتب الاجتماعية المقدم شهريا لجميع الفئات المشمولة، وتتوقف على عدة شروط ويجب أن تتوفر لدى المتقدم وقد اعلنت الوزارة أن باب التسجيل ينتهي يوم 22 من نوفمبر لعام 2022 ونقدم هذا المقال معلومات عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

تضم القوائم اسماء المشمولين بالرعاية في جميع البلدان الآتية البصرة، بغداد، ذي قار، الكرخ، ديالى، الرصافة، ميسان، كربلاء، كركوك، القادسية، المثنى، النجف ،نينوى، سوف يتم الإعلان، من قبل الحكومة العراقية عن نتائج اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة وسوف يتم نشر القوائم في وقت قريب وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة العمل العراقية، بعد أن تم الانتهاء من رصد جميع الاسماء الحاصلة على الرعاية الاجتماعية والتأكد من مطابقتهم لشروط المحددة.

خطوات معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

بعد أن تم الإعلان عن ظهور نتائج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الثانية خلال الساعات المقبلة تكون خطوات معرفة النتيجة كالآتي: