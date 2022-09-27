نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022 عبر موقع وزارة التربية Moe.gov.sd قبل نهاية الاسبوع الجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022 عبر موقع وزارة التربية السودانية Moe.gov.sd، هو الخبر الذي يترقبه الالف من طلاب الشهادة الثانوية في السودان، وذلك بعد أن انتهي الطلاب من كافة الامتحانات المقررة رسميا عليهم للعام الجاري، ولم يتبقي سوي عملية تصحيح الامتحانات وإعلان الدرجات بشكل رسمي للطلاب، وبالفعل فإن تلك العملية انتهت تقريبا وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية السودانية، في الوقت نفسة جات تصريحات وزير التربية محمود الحوري الرسمية أن الإجراءات والترتيبات المتبعة من أجل اعلان نتيجة الثانوية العامة السودانية قد تمت بالفعل، وقد صرح بشكل واضح حول موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية وسوف تجد تلك التفاصيل متاحة لك في التقرير.

نتيجة الشهادة السودانية 2022

أن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم الجلوس والاسم هي المتصدرة في محركات البحث اليوم، خاصة أن إعلان النتيجة وفقا لتصريحات الوزير لم يتبقي علية سوي لحظات، خاصة أن الوزير محمود الحوري وزير التربية السودانية اكد علي أن كافة الإجراءات للاعلان تمت بالشكل المطلوب، ومن ثم عليكم ترقب الموقع خلال تلك الفترة للحصول علي النتيجة، خاصة أن نحو 536 الف طالب وطالبة يترقبوا إعلان نتائجهم خلال تلك الساعات، لكن تحري الدقة والحرص الشديد في تصحيح الأوراق الامتحانية هو السبب الرئيسي لتأخر إعلان النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2022

وفقا لتصريحات وزير التربية السودانية محمود الحوري فإن جميع الإجراءات المطلوبة من أجل تصحيح الامتحانات تمت بالفعل، وان نتيجة الشهادة السودانية 2022 جميع المحافظات سوف تكن متاحة قبل نهاية الأسبوع الجاري، ومن ثم نتوقع فعليا إعلان النتيجة خلال الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية السودانية الرسمي، والخطوات التي عليك تتبعها لاستخراج النتيجة تجدها موضحة امامك.

وزارة التربية نتيجة الشهادة السودانية

أن موقع وزارة التربية السودانية هو الموقع الرسمي المخصص من خلال الوزارة لتقديم خدمات تعليمية للطلاب، كذلك من أجل تيسير استخراج النتيجة فور ظهورها لهم، ومن أجل تتبع خطوات سليمة للحصول علي نتيجة الشهادة السودانية عليك تتبع تلك الآلية

قم بزيارة موقع وزارة التربية السودانية.

سجل رقم جلوس الطالب والاسم.

انقر علي كلمة اعرض النتيجة.

هذا ويتوجب عليك الاستمرار في ترقب إعلان النتيجة حيث انها لم تعلن رسميا حتي الآن.

موعد إعلان النتيجة باليوم والساعة لم يتم التصريح به رسميا.

عليكم الاستمرار في الترقب والانتظار لحين الإشارة اليكم مجداد، علما بأن أي أخبار متدوالة حول تعيين موعد رسمي لظهور النتيجة فإنها اخبار غير صحيحة بالمرة.

رابط نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس

من أجل الاطلاع علي نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم الجلوس، فإن الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم هو وجهتك، ولست في حاجة إلي زيارة المدرسة وبذل اي جهد، وقد فعلت وزارة التربية هذا الموقع لهذا الغرض تحديدا، من أجل مساعدة الطلاب وأولياء الأمور في تحصيل النتيجة بسهولة ويسر.