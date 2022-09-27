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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كوكيز كيدز الجديد 2022 على النايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة قناة كوكيز كيدز من أفضل قنوات الأطفال، والتي حققت نجاح كبير منذ انطلاقها، وذلك نظرا للمحتوى الجيد الذي تقدمه القناة من برامج ترفيهية وتعليمية وأغاني وأناشيد دينية ورسوم متحركة وأفلاك كرتونية مدبلجة وأفلام ومسلسلات عائلية، فهي قناة متميزة ومخصصة للأطفال.
حيث أعلنت القناة من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن طرح عدد من البرامج التعليمية الهادفة للأطفال في مختلف المراحل، من برامج لتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات وغيرها من البرامج التعليمية، بالإضافة إلى تقديم عدد من أفضل أفلام الكرتون المدبلجة، وكذلك الأفلام والمسلسلات العائلية المميزة، والأناشيد الدينية.
لذا يبحث الكثير من الآباء والأمهات على تردد قناة كوكيز كيدز الجديد 2022، وذلك نظرا لما تقدمه القناة من برامج تعليمية مميزة تساعد على تنمية مهارات الأطفال، وتحثهم على التعلم، بالإضافة إلى تعليمهم النطق الصحيح للأحرف العربية والإنجليزية، وكذلك تعمل القناة على تسلية الأطفال وقضاء أوقات فراغهم بما يتناسب مع العادات العربية والإسلامية، ونتعرف الآن في هذا المقال على أحدث تردد لقناة كوكيز كيدز COOKIES TV على النايل سات.
تردد قناة كوكيز كيدز الجديد 2022 على النايل سات
|التردد:
|10853
|معدل الاستقطاب:
|أفقي
|معدل الترميز:
|27500
|معامل تصحيح الخطأ:
|¾
برامج ومحتوى قناة كوكيز كيدز
تقدم قناة كوكيز كيدز مجموعة من البرامج التعليمية المتميزة على مدار اليوم، بالإضافة إلى أشهر أفلام ديزني ومسلسلات وأفلام عائلية ورسوم متحركة، بالإضافة إلى قصص الحيوان بالقرآن الكريم، ومسابقات تلاوة القرآن الكريم، ونتناول الآن أفضل البرامج والأفلام المقدمة على قناة كوكيز كيدز للأطفال، كما يلي:-
- Gnome.Alone
- فيلم Ballerina
- فيلم Harry.Potter 2005
- PUPPY_DOG_PALS
- حلم الفضاء
- قصص الحيوان
- كورس التأسيس للغة الإنجليزية
- بطوط وميكي وكوكي
- the_boss_baby
قناة كوكيز كيدز COOKIES TV
تحرص قناة كوكيز كيدز على انتقاء محتواها الخاص بالأطفال، بما يتناسب مع العادات العربية والإسلامية، وتقديم محتوى جيد يساعد على تنمية وتوسيع مداركهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى ما تقدمه من برامج ترفيهية وأغاني وأناشيد ترفيهية وأفلام عائلية، فقناة كوكيز كيدز قناة للأطفال والأسرة، وتقدم محتواها بالمجان وعلى مدار الـ 24 ساعة وبدون اشتراك.
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