نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتائج الشامل 2022 || موقع وزارة التعليم العالي الفلسطينية لمعرفة النتائج عبر mohe.pna.ps في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث بشكل كبير بين الكثير من طلاب فلسطين وقطاع غزة عن نتائج الشامل 2022، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، نتائج الامتحان التطبيقية الشامل للدورة الصيفية 2022، وذلك للكليات التقنية وكليات المجتمع المتوسطة، وأوضحت الوزارة كافة التفاصيل في إعلان رسمي لها عبر صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نتائج الشامل 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي بقطاع غزة في بيان لها أن نتائج الشامل 2022 سوف يتاح الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي للوزارة وبإمكان جميع الطلاب والطالبات معرفة نتائج الامتحانات الخاصة بهم، وذلك من خلال رابط الإدارة العامة للتعليم التقني، أو من خلال توجه الطلاب لكلياتهم والتواصل مع الإدارة المعنية بنتائج الامتحانات.

وأشارت الوزارة إلى أن إعلان نتائج الشامل 2022 جاء لعدد الطلاب المسجيل لهذه الدورة والذي بلغ عددهم 3869 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد املتقدمين للامتحان 3701 ونجح منهم 3083، حيث بلغت نسبة النجاح العامة للدورة الصيفية 83.3%.

الاستعلام عن نتائج الشامل 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في قطاع غزة أنه بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتائج الشامل 2022 من خلال موقع الوزارة والذي تقوم عليه دائرة الامتحانات تحت إشراف الإدارة العامة للتعليم التقني، ويمكن الإستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات الآتية:

تخصصات الامتحان التطبيقي الشامل 2022

ووضحت وزارة التعليم العالي في بيانها أن عدد التخصصات بالدورة والتي تقدم لها الطلاب للإمتحان بلغ عددها 95 تخصصاً في المحافظات الشمالية و103 تخصصاً في المحافظات الجنوبية، وأشارت إلى أن الامتحان تم عقده لأول مرة في هذه الدورة الصيفية 2022 في عدة تخصصات جديدة تتمثل في الآتي:

فني صيانة الأجهزة الطبية.

أنظمة الحماية المتكاملة.

هندسة الطاقة المتجددة.

كهرباء السيارات.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم إعفاء 136 طالباً من مدينة القدس، والبلدة القديمة في الخليل من رسوم الامتحانات، دعماً لصمودهم أمام الاحتيال الصهيوني.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة فلسطين بإعلان النتائج من خلال مؤتمر صحفي تعرض فيه النتائج والمتميزين في الدورة وأبزر التخصصات ذات الاهتمام والمراكز الأولى، بجانب تكريم المتميزين في الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2022، واعلان نسب النجاح العامة للطلاب حيث بلغ النسبة المعلنة 83.3%، ويتاح الاستعلام عن النتائج عن طريق موقع وزارة التعليم العالي الرسمي.