نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للحصول على نتائج الاعتراضات الاختبارات التنافس للقبول فى مدارس المتميزين 2022 فى كل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للحصول على نتائج الاعتراضات الاختبارات التنافس للقبول فى مدارس المتميزين 2022 فى كل المحافظات ، نستعرض لكم الان نتائج اعتراضات الاختبارات التنافس للقبول فى مدارس المتميزين حيث فتحت بعض المسابقات التنافسية فى كل مدارس المتميزين فى العراق من اجل ضم عدد محدود لدى كل الطلاب بشرط اداء بعض الاختبارات المعينة من اجل الالتحاق بتلك المدارس وبعد ان ظهرت نتائج القبول فى تلك المدارس تقدم عدد كبير من الطلبة والطالبات بالعديد من الاعتراضات من اجل الالتحاق بتلك المدارس فى كل المحافظات فى العراق وننشر لكم الان طرق الحصول على نتائج اعتراضات الاخبتارت التنافس للقبول فى مدارس المتميزين عبر الموقع الرسمى لوزارة التعليم العراقية فى كل المحافظات

طرق الحصول على نتائج اعتراضات اختبارات التنافس

نشرح لكم الان عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز طرق الحصول على نتائج اعتراضات اختبارات التنافس للقبول فى مدارس المتميزين فى كل المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث تم التوضيح ان النتائج اصبجت الان متاحة عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق بشكل رسمى وبدء حاليا البحث من جانب عدد كبير من الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول طرق الحصول على نتائج اعترضات اختبارات التنافس للقبول فى مدارس المتميزين لعام 2022/2023 وتلك الطريقة هى :-

• الخطوة الاولى يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

• الخطوة الثانية ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

• الخطوة الثالثة بعد ذلك تختار نتائج الاعتراضات الاختبارات التنافس للقبول فى مدارس المتميزين .

• الخطوة الرابعة تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

• الخطوة الخامسة أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

• الخطوة السادسة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

• فى الخطوة الاخيرة يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب

موعد بداية العام الدارسى فى العراق

تم الاعلان من جانب وزارة التعليم فى العراق انها بصدد عقد اجتماع الاسبوع الجارى من اجل وضع خريطة العام الدراسى 2022/2023 الجديد والاعلان عنها فى الفترة المقبلة لكل الطلاب واولياء الامور .