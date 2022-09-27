نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأمريكا اليوم بجودة عالية الدقة Saudi Arabia vs America في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أنه تم الإعلان عن مباراة ودية بين المنتخب السعودي والمنتخب الأمريكي، ومن المفترض أن تقوم ببث هذه المباراة قناة ssc حيث وصل المنتخب السعودي استعدادا لكأس العالم 2022 في مواجهة في معسكر في أسبانيا مع منتخب أمريكا في مباراة ودية ثانية من أجل التحضير لكأس العالم واخيرا خلال التوقف الدولي الحالي، لهذا اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسؤال عن موعد نزول تردد القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة السعودية وامريكا

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا في يوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

مباراة السعودية وامريكا

من المعروف أن المنتخب السعودي لم يستطع الفوز في أي مباراة من مبارياته الودية السابقة بينما كانت آخر انتصاراته على أستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال وهذا بعد خسارته في كولومبيا وفنزويلا في شهر يونيو ثم تعادل مع الإكوادور في شهر سبتمبر الجاري 2022، وهذا التعادل الذي سجله المنتخب السعودي يعدُ تعادلا سلبيا مع نظيره الإكوادور يوم الجمعة الماضي في حين يسعى الأخضر للفوز على منتخب أمريكا في المباراة الودية الثانية والتحضيرية لكأس العالم 2022 اليوم.

بعد ذلك وقعت قرعة كأس العالم 2022 في المجموعة الثالثة والتي صنفت من أقوى المجموعات في القرعة وذلك بتواجد الأرجنتين بقيادة ميسي وتواجد بولندا بقيادة ليفاندوفسكي وتواجد المكسيك صاحبة النتائج المثيرة في المونديال وتواجد منتخب امريكا في مجموعة لا تقل خطورة عن مجموعة المنتخب السعودي.

حيث تواجد المنتخب الأمريكي بجوار منتخبات إنجلترا وإيران وويلز والجديل بالذكر أن لاعبي المنتخب السعودي قد أدوا تمارينهم الرياضية على ملعب في منتجع لافينكا بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رونار.

وقاد المدير الفني هيرفي رونار المنتخب السعودي إلى وضع تشكيل محكم إلى حد ما حيث تمت حراسة المرمى بواسطة محمد الربيعي بينما كان خط الدفاع يشمل كل من سلطان الغنام وعلي البليهي وعبد الإله العمري وسعود بن عبد الحميد، بينما كان في خط الوسط ناصر الدوسري وسامي النجعي وأحمد شراحيلي، وخط الهجوم يتشكل من فهد المولد وفي الرأس البريكان وهتان باهبري.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وامريكا