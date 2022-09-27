عاجل- السويد: رصد انفجارات تحت سطح البحر فى مواقع تسريب «نورد ستريم»

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الرسمية فى السويد، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت انفجارات تحت سطح البحر فى مواقع تسريب خط أنابيب الغاز الروسى "نورد ستريم"، أمس الإثنين، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية منذ قليل.





وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطات الطاقة فى الدنمارك، تسرب كميات كبيرة من الغاز من خط نورد ستريم، مؤكدة أن ذلك التسريب سيستمر لعدة أيام.

كما أعلنت الدنمارك الطوارئ فى قطاع الطاقة بسبب العطل الذى أصاب خط أنابيب نورد ستريم.

ومن جانبها، قالت الهيئة البحرية السويدية، اليوم الثلاثاء، إنها أصدرت تحذيرًا من تسريبين على خط أنابيب "نورد ستريم 1" فى المياه السويدية والدنماركية.

وكانت شركة غازبروم الروسية أعلنت من قبل إغلاق خط "نورد ستريم 1" الذى ينقل الغاز إلى أوروبا، حتى أجل غير مسمى، واستمرار شحن الغاز إلى القارة العجوز عن طريق أوكرانيا، فيما اتهمت واشنطن الروس باستخدام الطاقة كسلاح حرب.