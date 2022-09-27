الدنمارك: تسريب الغاز سيستمر لأيام فى خط نورد ستريم

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات الطاقة فى الدنمارك، اليوم الثلاثاء، تسرب كميات كبيرة من الغاز من خط نورد ستريم، مؤكدة أن ذلك التسريب سيستمر لعدة أيام، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت الدنمارك الطوارئ فى قطاع الطاقة بسبب العطل الذى أصاب خط أنابيب نورد ستريم. وكانت شركة غازبروم الروسية أعلنت من قبل إغلاق خط "نورد ستريم 1" الذى ينقل الغاز إلى أوروبا، حتى أجل غير مسمى، واستمرار شحن الغاز إلى القارة العجوز عن طريق أوكرانيا.

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