ردا على استفتاءات ضم مدن أوكرانية.. الغرب يفرض عقوبات جديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - تتواصل العقوبات الغربية للضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، بفرض المزيد من العقوبات على موسكو، وفى الوقت ذاته تقديم المزيد من الدعم لكييف، وسط معارضة من البعض والتشكيك فى جدواها.





عقوبات بريطانية على 92 فردًا وكيانا

وبحسب تقرير عرضته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فقد فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 92 فردًا وكيانًا روسيًا، على خلفية إجراء موسكو لاستفتاءات لضم مناطق جديدة فى أوكرانيا وتصعيد التهديدات ضد الغرب.

وبحسب التقرير، أعلنت الخارجية البريطانية أن العقوبات ستستهدف من يقف وراء هذه الاقتراعات، التى وصفتها بالزائفة، وكذلك الأفراد الذين يواصلون دعم النظام الروسى.

حظر سلع الأسلحة الكيميائية

كما فرضت اليابان حظرًا إضافيًا على تصدير السلع المتعلقة بالأسلحة الكيميائية إلى 21 منظمة روسية، وأكدت طوكيو أنها ستواصل العمل مع المجتمع الدولى فى دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.

مساعدات جديدة لأوكرانيا

كما كشف الكونجرس الأمريكى عن تحديد 12 مليار دولار من المساعدات الجديدة لأوكرانيا، استجابة لطلب من إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية أنتونى بلينكن عن تقديم الولايات المتحدة مساعدات أمنية مدنية جديدة لأوكرانيا، بقيمة أكثر من 457 مليون دولار.

وفى الوقت ذاته، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض استعداد واشنطن مع حلفائها لفرض عقوبات وتكاليف اقتصادية باهظة جديدة على روسيا.

عرقلة التوزازن الدبلوماسى

وأشار تقرير "إكسترا نيوز" إلى ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، التى ذكرت أن إدارة بايدن تحاول تجنب محاولات الحزبين ـ الديمقراطى والجمهورى ـ داخل الكونجرس للتشديد على فرض سقف مقترح لأسعار النفط الروسى، فى محاولة لتجنب التصعيد الذى من شأنه أن يعرقل التوازن الدبلوماسى.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، تخطط المفوضية الأوروبية لمناقشة جدوى فرض سقف على أسعار الغاز الطبيعى، لافتة إلى أنه سيجرى مناقشة الوثيقة الخاصة بأسعار الغاز الهامشية على مستوى الحكومات، ثم مناقشتها فى اجتماع استثنائى لوزراء الطاقة فى الاتحاد الأوروبى.

وعلى الجانب الآخر، انتقد رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، عقوبات الاتحاد الأوروبى المفروضة على روسيا، معتبرًا أن جاءت بنتائج عكسية، وتسببت فى ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى اعتزامه إجراء استفتاء على العقوبات المفروضة على روسيا من جانب الاتحاد الأوروبى بسبب الحرب فى أوكرانيا.