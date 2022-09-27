عاجل- وزيرة خارجية فرنسا من كييف: أمن محطة زابوريجيا النووية على المحك

جدة - نرمين السيد - حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، اليوم الثلاثاء، من أن أمن محطة زابوريجيا النووية على المحك، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية فى نبأ عاجل منذ قليل.





وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية توجهت إلى كييف، صباح اليوم الثلاثاء، فى زيارة لدعم أوكرانيا، وكتبت كولونا عبر تويتر: "صباح الخير أوكرانيا، فرنسا إلى جانبكم"، وأرفقت مع التغريدة صورة لها فى ساحة فى كييف التى كان الضباب يلفّها، برفقة السفير الفرنسى ايتيان دو بونسان. وتعد هذه الزيارة هى الثالثة التى تجريها كولونا إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب، ومن المقرر أن تلتقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ووزير الخارجية دميترو كوليبا والمدعى العام أندرى كوستين.

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