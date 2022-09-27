العالم اليوم - بوريطة يستقبل وزير العدل الجزائري لتسلم دعوة القمة العربية

انتم الان تتابعون خبر بوريطة يستقبل وزير العدل الجزائري لتسلم دعوة القمة العربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 03:22 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية المغربية، يوم الثلاثاء، استقبال وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد الطبي الذي يزور الرباط لأجل تسليم دعوة من الرئيس، عبد المجيد تبون، إلى عاهل المغرب، الملك محمد السادس، لحضور القمة العربية.

وذكر بيان صادر عن الخارجية المغربية، أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، استقبل وزير الخارجية، ناصر بوريطة، وزير العدل الجزائري، مبعوثا للرئيس تبون.

وأضافت الخارجية المغربية أنه بهذه المناسبة، سلم المبعوث الجزائري رسالة الدعوة الموجهة إلى الملك محمد السادس لحضور أشغال القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر، يومي 1 و2 نوفبر 2022.

وفي أغسطس 2021، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الديبلوماسية مع الرباط، ثم أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية في وقت لاحق.