اعتقال مصور صحفي في القدس المحتلة
اعتقلت قوات العدو الصهيوني، اليوم الثلاثاء، مصورا صحفيا أثناء تواجده في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات العدو اعتقلت المصور المقدسي أحمد أبو صبيح، أثناء تأدية عمله، في منطقة باب السلسلة، واقتادته إلى أحد مراكزها في مدينة القدس المحتلة.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت، يوم أمس، على الصحفيين خارج أبواب الأقصى، وعرقلت عملهم، ومنعتهم من تغطية اقتحامات المستوطنين، وأجبرتهم على مغادرة المكان، بعد أن منعتهم من دخول ساحات الحرم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال مصور صحفي في القدس المحتلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.