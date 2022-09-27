بوتين يتهم أوروبا بالجشع: 4 سفن حبوب فقط توجهت للدول النامية من أصل 203

جدة - نرمين السيد - اتهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، دول الغرب وأوروبا بممارسة الخداع وسياسة جشعة، مؤكدًا أن الحبوب المصدرة من أوكرانيا لا تصل إلى أفقر دول العالم، ووصف تصدير الحبوب من أوكرانيا بأنه "خدعة كاملة" من الغرب.





وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع حكومى حول تنمية القطاع الزراعى فى روسيا، إن "الغرب يثير أزمة غذاء عالمية، إذ أن وضع الإمدادات الغذائية إلى أفقر دول العالم لا يتغير، وهذه خدعة كاملة من الغرب".

وشدد بوتين، على ضرورة ضمان أمن الغذاء، لافتًا إلى أن 4 سفن فقط محملة بالحبوب توجهت للدول النامية، بينما توجهت 25 سفينة أخرى لأوروبا، وتساءل الرئيس الروسى مستنكرًا: "هل هناك دول فقيرة فى أوروبا؟"

وأوضح الرئيس الروسى أنه بحلول 23 سبتمبر الجارى، اتجهت أربع سفن فقط إلى أفقر البلدان بموجب برنامج الأمم المتحدة، من أصل 203 سفن غادرت موانئ أوكرانيا.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تطرقت إلى هذه المسألة عدة مرات، لكنها لم تجد آذانا صاغية من أحد، قائلاً: "نتحدث عن ذلك لكن كل هذا عبث لا أحد يسمع".

وحسبما نقلت "إكسترا نيوز"، نوه بوتين إلى أن إنتاج روسيا من الحبوب، بما فى ذلك القمح، قد يتجاوز هذا العام 150 مليون طن وهو مستوى قياسى، موضحًا أن إنتاج الحبوب فى روسيا سيغطى الاحتياجات المحلية بالكامل، ويزيد للصادرات.

كما أشار الرئيس الروسى إلى أن العقوبات ما تزال تعيق تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا الأمر يهدد بأزمة غذاء عالمية.