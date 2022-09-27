برى يدعو مجلس النواب اللبنانى لجلسة عامة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، لعقد جلسة عامة لمجلس النواب فى الحادية عشرة من صباح بعد غد الخميس؛ لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا للرئيس الحالى ميشال عون الذى تنتهى ولايته فى الحادى والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل بعد 6 سنوات قضاها فى السلطة.





وحدد الدستور اللبنانى إجراءات انتخاب الرئيس الجديد من قبل مجلس النواب بأعضائه البالغ عددهم 128 عضوًا، حيث نصت المادة 49 على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السرى بأغلبية الثلثين من مجلس النواب فى الدورة الأولى، فيما يكتفى بالغالبية المطلقة فى دورات الاقتراع التالية.

ويستمر رئيس الجمهورية فى منصبه لست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزًا على الشروط التى تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.. كما لا يجوز انتخاب القضاة وموظفى الفئة الأولى، وما يعادلها فى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص الاعتبارية فى القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين التاليتين لتاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلیًا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم إلى التقاعد.

كما تؤكد المادة 49 على أن رئيس الجمهورية يعد رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، ويرأس -وفقًا لأحكام الدستور- المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التى تخضع لسلطة مجلس الوزراء.

وتنص المادة 73 من الدستور اللبنانى أن مرحلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية تبدأ قبل موعد انتهاء ولاية الرئيس بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، حيث يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وفى حالة عدم قيام رئيس المجلس بدعوة الأعضاء للانعقاد، فإن المجلس يجتمع حكما فى اليوم العاشر الذى يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.

كما تنص المادة 75 من الدستور على أنه بمجرد اجتماع المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية، فإن مجلس النواب يتحول لهيئة انتخابية فقط دون أى صلاحيات تشريعية، ويلتزم المجلس الشروع فورًا فى انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أى أمر، ولا يكون اجتماع مجلس النواب قانونيا ما لم تحضره الأكثرية من أعضائه.

وتقتضى الأعراف السياسية بلبنان وفقا لاتفاق الطائف على أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أحد أبناء الطائفة المسيحية المارونية والتى تعد الطائفة المسيحية الأكبر فى لبنان.

ويضم البرلمان اللبنانى عددا من الكتل المسيحية المارونية من بينها كتلة حزب القوات اللبنانية الذى يترأسه سمير جعجع، حيث تضم الكتلة 19 نائبا، فيما يأتى تاليا الكتلة النيابية للتيار الوطنى الحر التى تضم 18 نائبا، وهو الفريق السياسى لرئيس الجمهورية الحالى ميشال عون ويرأسه النائب جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية، كما تتواجد كتل صغيرة من بينها كتلة حزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب سامى الجميل وكتلة تيار المردة الذى يترأسه سليمان فرنجية.

ورغم المرجعية الدينية الواحدة لهذه الكتل، إلا أنها لا تتفق على مرشح واحد تدعمه لرئاسة الجمهورية، بل تنتمى كتلتا القوات اللبنانية والكتائب إلى تيار 14 آذار المؤيد لحصر السلاح بيد الدولة حفاظا على سيادتها، بينما تنتمى كتلتا التيار الوطنى الحر وتيار المردة لتيار 8 آذار المتحالف مع حزب الله.

جدير بالذكر أن الرئيس ميشال عون تولى رئاسة الجمهورية اللبنانية فى الحادى والثلاثين من شهر أكتوبر عام 2016 بعد فراغ رئاسى دام قرابة 29 شهرًا عقد خلالها مجلس النواب اللبنانى 46 جلسة لانتخاب الرئيس الجديد خلفا للرئيس السابق ميشال سليمان الذى انتهت ولايته فى مايو عام 2014.