نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Bahrain vs Panama القنوات الناقلة لمباراة البحرين الودية ضد بنما اليوم الثلاثاء 27/9/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة البحرين الودية ضد بنما بترقب عشاق ومحبي كرة القدم في البحرين والدول العربية بشكل مباراة قوية تجمع بين منتخب البحرين ونظيره منتخب بنما، والتي تقام في إطار ودي بين الطرفين، في إطار المعسكر التدريبي الإعدادي الذي يقيمه كل فريق في فترة التوقف الدولي في هذا التوقيت من شهر سبتمبر، وذلك في إطار الاستعداد لخوض المنافسات الرسمية المقررة في مختلف البطولات خلال الفترة المقبلة، وقد تم الاتفاق على تنظيم مباراة بين الطرفين لتقام مساء اليوم الثلاثاء، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة البحرين وبنما الودية اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين الودية ضد بنما

وبناء على ما نوه عنه الاتحاد البحريني لكرة القدم بياناً، فقد قام بنشر بيان عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قد كشف من خلاله أنه من المقرر أن يتم بث ونقل مباراة منتخب البحرين الودية التي يخوضها مساء اليوم ضد نظيره منتخب بنما، من خلال شاشة قناة “البحرين الرياضية” الأولى، والتي تعتبر هي القناة الرسمية التي حصلت على حقوق نقل كافة مباريات منتخب البحرين الودية ضمن معسكر المنتخب، ونجد أنه من الجدير بالذكر أن منافسات بطولة كأس العالم 2022 القادمة والمقرر إقامتها في دولة قطر، سوف تشهد غياب منتخب البحرين ومنتخب بنما كذلك، وذلك بعدما فشل كلاهما في خطف بطاقة التأهل إلى المونديال العالم هذه النسخة.

تردد “البحرين الرياضية” الأولى

القمر نايل سات التردد 11641 الٱستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 بدون تشفير

موعد مباراة البحرين ضد بنما اليوم

وتعد مباراة منتخب البحرين ضد منتخب بنما الودية التي تقام مساء اليوم هي المباراة الثانية، والتي يخوضها منتخب البحرين ضمن معسكر المنتخب التي تقام استعدادا للمواجهات الرسمية المقرر خوضها في الفترة المقبلة، حيث تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر سبتمبر، فى الاوقات التالية

لساعة 15:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

الساعة 16:00 بتوقيت مصر والسودان وليبيا

بالساعة 19:00 بتوقيت السعودية وقطر والبحرين وفلسطين والعراق

الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

يستعد المنتخب البحريني في هذا التوقيت من خلال خوض التدريبات النهائية قبل انطلاق المباراة، حيث يستقر المدير الفني على التشكيل الذي يتضمن أسماء اللاعبين المقرر لهم خوض هذه المنافسة القوية، والتي تعد هي المنافسة الودية الأخيرة ضمن منافسات المعسكر الإعدادي.