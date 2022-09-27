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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ تحويل الراتب من هجري الى ميلادي بمرسوم ملكي وزارة المالية السعودية 1439- 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تاريخ تحويل الراتب من هجري الى ميلادي مُحدد رسميًا حيث قامت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بلإعلان عن وجود فروقات في الأجور بين التاريخين الميلادي والهجري، وصرحت أيضًا عن وجود مستحقات مالية لجميع الموظفين والملتحقين بأي عمل حكومي بدءً من الفترة التي تم فيها تطبيق التاريخ الميلاي بدلًا من الهجري، وفيما يلي نتعرف على إجابة تساؤل متى تم تحويل الراتب من الهجري إلى التاريخ الميلادي لمعرفة حجم المستحقات المالية.
تاريخ تحويل الراتب من هجري الى ميلادي
نظرًا لأن بداية التاريخ الهجري تختلف تمامًا عن بداية التاريخ الميلادي ظهر الفارق بينهما عندما تم رسميًا تحويل موعد صرف الراتب والمعاملات المادية إلى التاريخ الميلادي، ومع تصريح وزارة المالية بات هناك فارق يعود إلى موعد هذا التحويل الذي تم في 18 ربيع الآخر 1439 الموافق ميلاديًا 5 يناير 2018 بمرسوم ملكي بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين.
قرار تحويل الرواتب إلى الميلادي
في يوم 3 صفر 1444 شددت وزارة المالية على أهمية الالتزام بقرار رقم 97 الخاص بموعد احتساب وصرف العلاوات والترقيات أيضًا في جميع المعاملات الحكومية بالتاريخ الميلادي وجاء قرار صرف الرواتب بالميلادي كما يلي:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29643 وتاريخ 28 /5/ 1442هـ، في شأن دراسة احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وفقاً للتاريخ الميلادي.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25 /12/ 1437هـ.
يقرر أن:
أن تلتزم جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة -من بداية الشهر الميلادي التالي لصدور هذا القرار- باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي، وأن يكون تاريخ الصرف وفق ما قضى به الأمر السامي رقم (18955) وتاريخ 18 /4/ 1439هـ.
بالرغم من أن قرار تحويل صرف الرواتب من التقويم الهجري إلى الأشهر الشمسي تم مبدائيًا في 28 سبتمبر 2016 الموافق 25 ذي الحجة 1437 ومن ثم تم تطبيق الأشهر الميلادية بعد مرور عام ونصف تقريبًا بداية عام 2018 وتم العمل بالنظام الجديد على هذا النحو:
رقم وزارة المالية
بحسب ما انتشر من تصريحات غير رسمية من المتوقع أن يتم صرف الفارق الشهر المقبل ولكن لم يتم التأكيد رسميًا بمرسوم ملكي على ذلك، وبناءً لابد من الرجوع إلى مصدر القرارات الرسمية في التعاملات المالية إلا وهي وزارة المالية، ويُمكنك التواصل معهم على رقم 19990 وسوف يتم الرد عليك بكافة المعلومات التي تبحث عنها، كما يُمكنك التأكد من تاريخ تحويل الراتب من هجري الى ميلادي أيضًا.
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