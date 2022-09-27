نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر كاس العالم قطر 2022 الرسمي fifa tickets في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تذاكر كاس العالم قطر 2022، حيث يبحث مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة السعودية والإمارات عن رابط حجز التذاكر في المرحلة الأخيرة من أماكن مباريات كأس العالم لكرة القدم العام 2022 فيفا التي ستقام في قطر بعد أقل من شهرين وهذا كما سنتابع معكم في العد التنازلي في الأسفل، وسنتابع معكم في هذا المقال كيف تلحقون الحصول على تذاكر حضور كاس العالم من موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “fifa” قبل انتهاء الأماكن بسبب كثرة مبيعات التذاكر حول العالم لحضور هذا المحفل الكبير في قطر، فتابعوا في ثقفني.

فيفا كاس العالم

ويعتبر كأس العالم أكبر بطولة في عالم كرة القدم والتي تقام كل 4 سنوات، حيث ننتظر معكم متعة كروية جديدة في مونديال العام 2022 الذي سيقام في قطر، حيث قامت قطر بعمل مجهود جبار في بناء الملاعب والأماكن السياحية لاستقبال هذا المحفل الضخم استعدادا لنسخة متميزة في أول دولة عربية يقام فيها كأس العالم.

وكان بدأ بيع تذاكر كأس العالم المرحلة الأولى عبر موقع الفيفا الرسمي، وكان هناك إقبالا كبيرا على شراء التذاكر من قبل الجميع في كافة أنحاء العالم في مرحلة رقم 1، وتم الإعلان منذ ساعات عن انطلاق المرحلة الثانية والأخيرة للبيع اليوم، وهي الأخيرة بالمناسبة، حيث أعلن الفيفا عن أسعار التذاكر إلى المشجعين في العام الجاري، فتابعوا للتفاصيل.

أسعار تذاكر كاس العالم fifa tickets 2022

وقد تم الإعلان عن الأسعار الخاصة بتذاكر كأس العالم fifa world cup، بالنسبة غلى جميع الأدوار من دور المجموعات حتى النهائي الذي تنطلق في استاد لوسيل، والأسعار كما يلي:

أولا المباراة الافتتاحية: يبدأ سعرها من 302 دولار أمريكي، حتى 618 دولارا. مباريات دور المجموعات: الدرجة الثاثة 69 دولار، الدرجة الثانية 165، تذاكر الدرجة الأولى 165 دولار أمريكي. دور ثمن النهائي أو ال16: تبدأ من 96 دولار، اوالثانية 206 دولار، والفئة الأولى 275 دولار. ربع النهائي: يبدأ من 206 دولار حتى 426 دولار. نصف النهائي: من 357 إلى 956 دولارا. المباراة النهائية التي ستقام في استاد لوسيل: تبدأ من 604 دولار لأقل فئات، وأعلى فئة تذكرة 1600 دولار أمريكي.

رابط حجز تذاكر كاس العالم قطر 2022

وسواء كنتم من سكان قطر أو ستقومون بحجز التذاكر في دول الخليج أو باقي أنحاء العالم، فسنوفر لكم الرابط الرسمي للقيام بعمل الحجز قبل نهاية التذاكر، والتي عليها إقبال عالي جدا في هذه الساعات حيث إنه تم طرح حجز تذاكر المباريات في المونديال وهذا حتى موعد محدد، والشراء يكون وفق أسبقية الحجز لكأس العالم ولا اعتبارات أخرى، فتابعوا الرابط: