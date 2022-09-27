نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ومميزات سامسونج جلاكسي اس 23 في جميع الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الهواتف الذكية والرائعة التي تقدمها لنا شركة سامسونج كل فترة، لكن الهاتف الأخير الذي قدمته سامسونج فاق جميع التوقعات بسبب المزايا الكثير التي تم وضعها في هذا الهاتف، حيث جاء بمساحة كبيرة بالإضافة إلى جودة الشاشة وحجمها الكبير الخالي من النتوش، والكثير من المزايا التي امتلكها الهاتف سنذكرها خلال السطور الآتية حتى نوافيكم بجميع معلومات الهاتف.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي اس 23

يعد المعالج الخاص للهاتف ثماني النواة، كما أن الهاتف يأتي بأربع كاميرات خلفية تتميز بالجودة والأداء الرائع، والمزيد من المواصفات سنذكرها كالآتي:

يتبع الهاتف نظام الأندرويد في عملية التشغيل.

من ضمن مزايا الهاتف الرائعة أنه يمتلك خاصية المقاومة من الماء والغبار.

يمتلك الهاتف بطارية بسعة كبيرة تصل إلى 5000 أمبير.

تم صنع البطارية من مادة ليثيوم بوليمر والتي تكون غير قابلة للإزالة.

بصمة الهاتف موجودة في شاشة الهاتف مخالفة للهواتف الأخرى التي يتم دمج البصمة في زر الباور.

ظهر الموبايل يأتي من خامة الزجاج بالإضافة إلى طبقة حماية من نوع كورنينج.

يمتلك الهاتف الكثير من المستشعرات من ضمنها القرب والبوصلة والتسارع.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي اس 23

سعر الهاتف تم تحديده في الكثير من الدول المختلفة، لذا سنعرض لكم سعر الهاتف في كل من المغرب والسعودية والدول الأخرى بجانب أننا سنعرض سعره بالدولار الأمريكي: