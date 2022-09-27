نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Qatar vs Chile القنوات الناقلة مباراة قطر ضد تشيلي استعداداً لكأس العالم قطر 2022 بتعليق يوسف سيف وخليل البلوشي في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة قطر وتشيلي اليوم،،نحن على موعد مع مواجهة قوية تجمع بين منتخب قطر ونظيره منتخب تشيلي ضمن منافسات المباراة الودية التي تقام بين الفريقين اليوم الثلاثاء، والتي تقام ضمن استعدادات منتخب قطر بشكل كبير في هذا التوقيت لخوض المنافسات الخاصة ببطولة كأس العالم 2022، حيث يقيم منتخب قطر معسكر أثناء التوقف الدولي في شهر سبتمبر الجاري، لكي يستعد للظهور بشكل جيد في بطولة مونديال العالم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد تشيلي اليوم.

مباراة قطر ضد تشيلي الودية

القنوات الناقلة مباراة قطر ضد تشيلي استعداداً لكأس العالم قطر 2022 وتعد هذه المواجهة هي المباراة الثانية التي يخوضها منتخب قطر في إطار ودي ضمن معسكر المنتخب القائم الآن، حيث تم إعداد مباراة تقام ضد منتخب تشيلي في إطار ودي بين الطرفين مساء يوم الثلاثاء، والتي تقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، حيث يسعى منتخب قطر للفوز في هذه المباراة المرتقبة، وذلك لكي يستعد بشكل جيد من خلال عناصر المنتخب التي تم اختيارها لخوض منافسات بطولة كأس العالم التي تحتضنها الدوحة هذه النسخة، والتي من المقرر أن تشارك بها دولة قطر بصفة مستضيف البطولة، والتي تنطلق خلال شهر نوفمبر المقبل وتستمر حتى شهر ديسمبر 2022.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وتشيلي الودية اليوم

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر وتشيلي اليوم؟ وقد تم التنويه عن نقل أحداث مباراة قطر ضد تشيلي الودية اليوم، من خلال شاشة قناة بي إن سبورت الفضائية القطرية، “beIN Sports HD” بتعليق يوسف سيف والكأس 1 اتش دي بتعليق خليل البلوشي. والتي تعتبر هي القناة الناقلة حصريا لجميع مباريات منتخب قطر الودية التي تقام ضمن معسكر المنتخب في هذا التوقيت، وقد أنهى منتخب قطر تدريباته الأخيرة خلال الساعات الأخيرة استعدادا لخوض هذه المباراة المرتقبة، فمن المقرر أن يشارك المنتخب القطري في المجموعة الأولى من دور المجموعات الخاص بنهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، وهي المجموعة التي جاءت تضم أيضاً كلاً الإكوادور، السنغال، إضافة إلى منتخب هولندا، ويسعى المنتخب القطري إلى الظهور بشكل مشرف والسعي إلى التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس العالم.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة Bein Sport HD

اسم القناة beIN SPORTS القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11013 – 12054 أفقي معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 2/3 تعليق يوسف سيف

تردد قناة الكأس 1 HD