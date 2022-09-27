نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعتماد نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم الجلوس moe.gov.sd على موقع الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم بالسودان، عن ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم الجلوس، والتي سوف تكون خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث انهت وزارة التربية السودانية أعمال التصحيح والمراجعة لنتيجة الشهادة السودانية 2022، ويترقب جميع طلاب الثانوية العامة في مختلف الولايات السودانية، إعلان نتيجة الشهادة الثانوية لهذا العام؛ وذلك للاطمئنان على مستقبلهم.

نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم الجلوس

وانتشر القلق بين اولياء الامور نظرا لتأخر نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم الجلوس، وردت وزارة التربية السودانية، حيث قال وزير التربية والتعليم المكلف محمود الحوري أن نتيجة الشهادة الثانوية لهذا العام قد مرت بظروف معقدة وصعبة، وسيتم الاعلان عن النتيجة في الساعات القليلة المقبلة، فقد أكدت الوزارة على أن النتيجة سوف تظهر خلال شهر سبتمبر الجاري وقبل العودة إلى الدراسة أو في أول ايام الدراسة، وتنتظر جميع ولايات السودان ظهور النتائج من طلاب وأولياء أمور، فمن هذه المحافظات: دارفور، النيل الازرق، كردفان، الخرطوم، وعدد اخر من الولايات”، وأوضح وزير التربية والتعليم “محمود الحوري” أن تأخر النتيجة جاء نظرا للدقة العالية في التصحيح والمراجعة، لخرةج النتيجة إلى الطلاب امنة دون وجود أي اخطاء بها، ويذكر أن عدد الطلاب الممتحنين في الثانوية العامة السودانية هذا العام أقل بكثر من الأعوام السابقة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2022

وترتفع مؤشرات البحث حول نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم الجلوس، فينتظر الطلبة وأولياء الامور بجميع الولايات إعلان ظهور النتيجة للاطمئنان على مستقبلهم وكذلك الاباء والامهات يطمئنون على مستقبل أولادهم، ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية السودانية برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية ويتم ذلك في مجموعة من الخطوات هي :

بداية يجب الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية من الرابط المذكور سابقًا.

ثم الضغط على اختيار نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان.

وبعد ذلك يجب إدخال اسم الطالب.

يليه إدخال رقم الجلوس الخاص، وجميع المعلومات الأخرى المطلوبة من الطالب.

وفي الاخير سوف يتم الضغط على اختيار عرض النتيجة، وسوف تظهر نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 فورا بعد اتمام الخطوات.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية أن النتائج متوقع ظهورها خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الاعتماد المباشر من وزير التربية والتعليم، وكان سبب التأخير في ميعاد الظهور هو تأخر أعمال التصحيح والرصد لنتائج الطلاب، وأكد أنه جاري الآن العمل على تفعيل رابط النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية للإستعلام عنها بشكل مباشر وسهل.