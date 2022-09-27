رئيس وزراء اليابان يشيد بعمل شينزو آبى لتحقيق الأمن لبلاده والعالم

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس الوزراء اليابانى كيشيدا فوميو، اليوم الثلاثاء، بعمل رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبى ، من أجل تحقيق الأمن لبلاده، والمنطقة والعالم أجمع وتعهده بالحفاظ على النظام العالمى، وهو ما يعد أمرا رئيسيا لتحقيق الحرية والديمقراطية والالتزام بحقوق الإنسان وحكم القانون.





وقال رئيس الوزراء اليابانى - فى كلمته أثناء مراسم الجنازة الرسمية لآبى، حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن شينزو آبى عمل من أجل تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى جديد ،بالإضافة إلى تعزيز قدرات الردع اليابانية-الأمريكية، كما عمل على تعميق التعاون مع الهند واستراليا وتأسيس علاقات جيدة مع جميع المناطق بالعالم.

وأشاد كيشيدا أيضا بتوقيع آبى لاتفاق الشراكة الاقتصادية وغيرها من الاتفاقات الاستراتيجية مع أوروبا ،بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بشكل غير مسبوق مع دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب أمريكا بعمق.

وحول الشأن الداخلى، قال كيشيدا إن رئيس الوزراء الأسبق اهتم بتشجيع الشباب والنساء وتخفيف الأعباء عنهم ،وتخفيض المصاريف الدراسية لأنه كان يؤمن جيدا بأن هذا الشباب سيكون فى يوم من الأيام قادرا على دفع الدولة إلى الأمام.

وأكد كيشيدا أن اليابان والعالم أجمع سيتذكر عهد شينزو آبى لما قام به من بناء للمؤسسات وتعزيز للعلاقات مع الدول، بالإضافة إلى حبه ودعمه للأمن والأمان.

وأدان ما حدث يوم الثامن من يوليو الماضى، حين قتل شينزو آبى برصاص بينما كان يتحدث للمواطنين خلال حملة انتخابية.

وقد وقف الحضور دقيقة حدادا على روح شينزو آبى بعد وصول الرفات إلى قاعة "نيبون بودوكان" بوسط العاصمة طوكيو، والتى بدأت فيها صباح اليوم مراسم تشييع الجنازة الرسمية، كما تم عرض لقطات مصورة وأجزاء من كلمات لرئيس الوزراء الأسبق خلال مشاركته فى عدد من المؤتمرات والمناسبات الدولية.