العالم اليوم - روسيا لن ترشح أفلاما لجوائز الأوسكار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 12:22 مساءً - أعلنت أكاديمية السينما الروسية، الاثنين، أنه لن يتم ترشيح أي فيلم روسي لجوائز الأوسكار هذا العام، فيما تمر الولايات المتحدة وروسيا بواحدة من أسوأ الأزمات في تاريخهما على وقع الصراع في أوكرانيا.

وأوضحت الأكاديمية في بيان أنها قررت عدم اختيار أفلام روسية وإرسالها للمنافسة في جوائز أوسكار 2023 عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

واستنكر رئيس اللجنة المسؤولة عن إرسال الأفلام الروسية إلى أكاديمية الأوسكار بافل تشوخراي، الثلاثاء القرار المتخذ "دون علمه" وأعلن استقالته.

وفي وقت سابق الاثنين، اعتبر المخرج نيكيتا ميخالكوف، الشخصية البارزة في السينما الروسية والمؤيد لنظام الرئيس فلاديمير بوتن، أن من غير الضروري مشاركة روسيا في منافسة الأوسكار.

وقال لوكالة أنباء "تاس" الروسية العامة: "أعتقد أن اختيار فيلم سيمثل روسيا في بلد ينفي في الواقع حاليا وجود روسيا لا معنى له".

وذكّر ميخالكوف بأنه اقترح إنشاء منافسة "أوروآسيوية" تعادل جوائز الأوسكار الأميركية وأن مشروعه قيد الإعداد.

ونيكيتا ميخالكوف البالغ 76 عاما والذي يتحدّر من سلالة فنانين مشهورين في روسيا، حصل على جائزة أوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية عام 1995 عن فيلمه "Burnt by the Sun".