العالم اليوم - رغم مخاوف رفع الفائدة.. الذهب يقفز 1 بالمئة مع تراجع الدولار

انتم الان تتابعون خبر رغم مخاوف رفع الفائدة.. الذهب يقفز 1 بالمئة مع تراجع الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:22 صباحاً - قفزت أسعار الذهب بواحد في المئة الثلاثاء مع تراجع الدولار، وذلك رغم أن توقعات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أكبر لأسعار الفائدة أبقت المعدن النفيس قرب أدنى مستوياته في عامين ونصف العام.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1639.94 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0726 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار سجلت أمس أدنى مستوى لها منذ أبريل من عام 2020 عند 1620.20 دولار للأونصة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.9 بالمئة إلى 1647.70 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 بالمئة بعدما سجل أعلى مستوى في عقدين في الجلسة السابقة. كما هبط عائد سندات الخزانة أجل عشر سنوات عن ذروته في 12 عاما التي سجلها الاثنين.

وقالت فاندانا بهارتي نائب الرئيس المساعد لأبحاث السلع في إس.إم.سي جلوبال سكيوريتيز "إنها قفزة مؤقتة في أسعار الذهب".

وأوضحت أن الذهب يفقد بعض بريقه تدريجيا كأصل يتم اللجوء إليه كملاذ آمن، مضيفة "هناك المزيد من المؤثرات الهبوطية للذهب في هذا الوقت، حيث من المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الرفع في أسعار الفائدة".

وقلل مسؤولو البنك المركزي الأميركي أمس من أهمية التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية وقالوا إن أولويتهم تظل السيطرة على التضخم.

وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 20 بالمئة منذ ارتفاعها فوق حاجز الألفي دولار في مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية باثنين في المئة إلى 18.70 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.9 بالمئة إلى 860.00 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.7 بالمئة إلى 2060.01 دولار أميركي.