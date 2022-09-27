العالم اليوم - "نيكي" يرتفع مع اقتناص المستثمرين للأسهم بعد انخفاض سعرها

انتم الان تتابعون خبر "نيكي" يرتفع مع اقتناص المستثمرين للأسهم بعد انخفاض سعرها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:22 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع الثلاثاء، بقيادة سهم فاست ريتيلنج القيادي إذ تكالب المستثمرون على شراء الأسهم المتضررة جراء عمليات بيع سريعة عالمية، مع تكرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لموقفه بالحفاظ على سياسته المتشددة برفع أسعار الفائدة.

واختتم المؤشر نيكي المعاملات على ارتفاع 0.53 بالمئة عند 26571.87 نقطة، منتعشا من أدنى مستوى سجله منذ شهرين في أثناء الجلسة السابقة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 بالمئة إلى 1837.01 نقطة.

وقال أحد المشاركين في السوق في شركة وساطة محلية إن السوق استعادت الزخم بسرعة بعد عمليات بيع عالمية في أعقاب تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سهم فاست ريتيلنج المالكة لمتاجر يونيكلو للملابس 0.88 بالمئة ليقدم أكبر دفعة للمؤشر نيكي، يليه سهم وكالة التوظيف ريكروت هولنجز الذي قفز 2.67 بالمئة.

من ناحية أخرى، انخفض سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق وشركة كيه.دي.دي.آي للاتصالات 0.85 بالمئة و1.25 بالمئة على التوالي، مما أثر سلبا على المؤشر.

وصعد سهم شركة كونامي للألعاب 4.01 بالمئة وكان الأفضل أداء على المؤشر نيكي، يليه سهم شركة معدات الآلات هيتاشي زوسن 3.86 بالمئة.