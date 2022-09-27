نورو يقترب.. السلطات الفيتنامية تحث المواطنين على ترك منازلهم

جدة - نرمين السيد - حثت السلطات فى فيتنام المزيد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، على ترك منازلهم والتوجه إلى مناطق أكثر أمنا، مع اقتراب الإعصار "نورو" باتجاه الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا، وبعد أن تسبب فى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وحدوث فيضانات واسعة النطاق فى الفلبين.





ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" عن وكالة الأرصاد الجوية فى فيتنام قولها "إن سرعة الرياح بلغت 183 كيلومترا فى الساعة.. ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة فى وقت لاحق من يوم غد /الأربعاء/ قبل أن تضعف قوته ويتجه نحو تايلاند".

وقد أجبر الإعصار سلطات المطارات فى فيتنام على الإغلاق، مما تسبب فى اضطراب حركة السفر، فقد أغلقت هيئة الطيران الفيتنامية تسعة مطارات فى جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الداخلية والدولية.

وبدوره، قال رئيس الوزراء الفيتنامى فام مينه تشين، فى اجتماع طارئ لمواجهة الكوارث عقده اليوم، "لم يتبق لدينا الكثير من الوقت، العاصفة تشتد، ولذا يجب أن تكون استجاباتنا أقوى وأسرع"، مضيفا: "يجب أن يتم الإجلاء فى أسرع وقت ممكن حيث أن حياة المواطنين وممتلكاتهم تقع على رأس الأولويات".

وقالت الحكومة، فى بيان، "إنه تم وضع حوالى 270 ألف جندى فى حالة تأهب تحسبا لوصول الإعصار".. فيما قالت وكالة الأرصاد الجوية "إنه من المتوقع أن تكون المناطق الأكثر تضررا هى مقاطعتى "كوانج نجاى" و"كوانج نام" وسط البلاد.

يشار إلى أن الإعصار "نورو" تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى فى مقاطعتين كاملتين بالفلبين، وأجبر المسؤولين على تعليق الدراسة والعمل بالمؤسسات الحكومية فى العاصمة ومحيطها، فيما قامت السلطات الفلبينية بإجلاء أكثر من 17 ألف شخص من المناطق المعرضة لخطر موجات المد والفيضانات والانهيارات الأرضية.