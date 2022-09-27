كيف أراسل الديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدات المالية والسكنية

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عمر شويل - جدة كيف أراسل الديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدات المالية والعلاجية ومنح الأراضي المجانية المخصص لفئات عديدة من أبناء الوطن السعودي وخاصة من الفئات متوسطة الدخل، أو الأشخاص الذين يتعرضون إلي أزمات مالية كبيرة من الرجال أو النساء، أو هؤلاء الذين يتعرضون إلي أزمات صحية طارئة تحتاج إلي عمليات يجب أن تقام خارج حدود المملكة، فكل هذه الخدمات التي تمنح من الديوان الملكي، تتم فور تقديم أو إرسال طلب مساعدة إلي مكتب الديوان الملكي بواسطة أما عن طريق البريد السعودي أو من خلال منصة تواصل الديوان الملكي.

كيف أراسل الديوان الملكي السعودي

يمثل الديوان الملكي السعودي الحصن الحصين لكل من ضاقت به الأرض أو تعرض صعوبات مجتمعية أو صحية أو ضائقة مالية حادة، حيث تتمثل مساهمة مساعدات الديوان الملكي في نجاة الكثيرون في الظروف القاسية التي تمر بهم، لذا تجد المكتب التنفيذي للديوان الملكي بقيادة خادم الحرمين الشريفين يفتح بابه لمساعدة الغير قادرين سواء بالمال أو سد الديون أو العلاج على نفقة الدولة أو حتي مساعدة الأسر في أخراج زويهم المسجونين بعد إسقاط حق المملكة.



لهذا يلجا مئات الألف للتقديم علي المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي والذي اشترط أن يكون المتقدم من أبناء الوطن فقط وتم استثناء النساء الأرمل والمطلقات فقط، ولكن السر في سرعة الحصول علي المساعدات هي الألية التي يتم كتابة الخطاب بها، حيث يجب أن يكون خالي تمام من أي أخطاء أملائية وخاصة في العنوان المتقدم، كما يجب أن يكون دقيق في صحة المعلومات.

إرسال طلب مساعدة من الديوان الملكي

تستطيع تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي بعدة طرق منها على سبيل المثال عبر المنصة الوطنية الموحدة، وذلك بعد الضغط على أيقونة أبدا الخدمة وتحديد نوع المساعدة وتسجيل البيانات المطلوبة كالتالي:

الطريقة الثانية لإرسال طلب المساعدة للديوان الملكي عن طريق عنوان البريد السعودي التالي (الهدا 7636- الرياض 12911)، يجب أن يحتوي الطلب على بيانات طالب الخدمة، وتحديد نوع المساعدة، وإليك نماذج طلب المساعدات من الديوان الملكي السعودي.

المستحقين للمساعدات من الديوان الملكي

هناك حالات كثيرة تستحق المساعدات المالية والعينية والعلاجية وأيضا منح الأراضي السكنية المجانية، لهذا تم تحديد بعض الضوابط لكل مستفيد، من أهم ضوابط طلب المساعدة المالية هي فئات تضم (البطالة، المواطنين الذين تعرضوا لحوادث، المصابين بالعجز، الذين يمرون بظروف مالية صعبة)، تختلف هذه الضوابط عن طلب المواطن مساعدة منح الأراضي السكنية.

شروط منح الأراضي السكنية من الديوان الملكي

خصص الديوان الملكي السعودي مساعدات منح الأراضي السكنية إلي المواطنين السعوديين الذين ينطبق عليهم الضوابط التالية:

يكون المواطن السعودي الجنسية مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

يجب أن يكون السعودي المتقدم لا يقل عمره عن 25 عام.

ينبغي أن يكون المتقدم لم يتمكن من الحصول على منح الأراضي السكنية من قبل.

لا يكون المتقدم يمتلك مسكن باسمه اخر خمس سنوات هو وأسرته.

رقم الديوان الملكي الجديد

أتاح المكتب التنفيذي للديوان الملكي للمساعدات الإنسانية رقم مخصص لاستقبال الشكاوى والاستعلامات عن المنح والدعم، وخاصة بعد تقديم الطلبات عليهم أن يقوموا بمتابعة الطلب عبر عدة وسائل، أسهل هذه الوسائل هي الاتصالات الهاتفية من خلال الأرقام التالية:

الاتصال من الرقم الأرضي 8004000000.

التواصل من خلال الاتصال برقم 92003003 من خارج المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم علي منح ارضي الديوان الملكي السعودي

يمكن لأي مواطن يحمل الجنسية السعودية متوافق مع شروط الدعم التقديم علي منح الديوان الملكي للحصول علي ارض سكنية من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة للغاية والتي جاءت كالتالي:

الدخول من خلال الموقع الإلكتروني (وزارة الشؤون البلدية). اختيار الخدمات الإلكترونية. الضغط علي سكني. تسجيل بياناتك. رفع المستندات المطلوبة.

أنواع المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي

يبرز المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين الملك أو مكتب الديوان الملكي السعودي أنواع عديدة من المساعدات يقدمها إلي المواطنين أو المقيمين داخل الأراضي السعودية من أهم هذه المساعدات التي تلقي ترحيب كبير من المواطنين التالي:

منح الأراضي المجانية .

. الوحدات السكنية المدعمة.

طلبات الحصول على المنح.

سد الديون.

طلبات الحصول على مساعدات لتسديد القروض.

تقديم طلبات لإخراج المساجين بعد إسقاط حق المملكة.

طلبات المساعدات المالية والعينية من الديوان الملكي.

التقديم على الحصول على وحدات سكنية.

طلبات المساعدة الخاصة بالأرامل والمطلقات.

التقديم على العلاج على نفقة الدولة.

جميع هذه المساعدات يمكنكم الآن الحصول عليها عبر التقديم على منصة الديوان الملكي السعودي.

طلب مساعدة مالية من محمد بن سلمان

يستطيع المواطنين السعوديين تقديم طلبات مساعدة مالية من محمد بن سلمان بكل سهولة عن طريق إتباع التالي:

يجب فى البداية البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم).

تقديم التحية (السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة).

الموضوع: أنا المواطن ….. اتقدم بالشكر والتقدير لكم على كل ما تبذلونه فى خدمة الفقراء والمحتاجين، حيث انني امر بظروف استثنائية وبحاجة إلى المساعدة.

النهاية: تقدم الشكر مرة أخري.

تنويه هام: إذا كنت بحاجة إلى المساعدة اكتبها أسفل في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال كيف أراسل الديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدات المالية والعلاجية ومنح الأراضي المجانية.