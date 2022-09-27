نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة السودانية 2022.. موعد ظهور النتائج النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث في السودان عن موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية في بيان صحفي لها أنه يتم العمل على إعلان نتيجة الشهادة الثانوية في نهاية شهر سبتمبر الجاري 2022، وسيتاح الاستعلام عنها لجميع طلاب وطالبات السودان بجميع ولايات ومدن السودان الذي تقدموا لامتحانات الثانوية السودانية 2022.

موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022

حيث جاء في بيان الوزارة أن اعلان موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022 تم تأجيله بسبب تأخر عملية التصحيح والفرز والتي تم الانتهاء منها مؤخراً، وفي الوقت الحالي يتم الانتهاء من عمليات رصد وتجميع الدرجات بدقة لتجنب الوقوع في أي خطأ أو ظلم أي طالب، وعند الانتهاء من الرصد مباشرة سوف يتم تفعيل رابط موقع النتائج الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم وسيتم اعلانه عبر صفحات الوزارة، ومن خلاله يستطيع الطالب وولي الأمر الاستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر الكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو المديريات.

نتيجة الشهادة السودانية 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم السودانية موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022 ليكون إعلانها بنهاية شهر سبتمبر الجاري 2022، وذلك قبل موعد بدء الدراسة بالمدارس والجامعات للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك لإعطاء الفرصة للطلاب وإتاحة الوقت لهم ليستطيعوا تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات، وإتاحة الفرصة اللازمة لتقديم أوراقهم في الكليات المرشحين لها، وسوف يكون هذا قبل بدء الدراسة للعام الجديد، والذي من المقرر له أن يبدأ يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022 وفقاً للجدول الزمني للعام الدراسي الجديد 2022-2023 والتي أعلنته وزارة التربية والتعليم السودانية في البيان الصادر لها وعبر صفحاتها الرسمية، وأعلنت الوزارة أنه سوف يتم إعلان النتائج فور ظهورها عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان.

نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم الجلوس

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية أن موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022 سيتم إعلانه خلال الساعات القليلة المقبلة، وأن التأخير يرجع إلى أعمال الرصد والتصحيح للأوراق الامتحانية، وفرز وتجميع نتائج الطلاب خلال الفترة الماضية بدقة كبيرة، مؤكداً أن الوزارة تعمل بشكل مكثف على انهاء اعلان النتائج واتاحة الاستعلام عنها برقم جلوس من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية.