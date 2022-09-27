نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقاعد المبكر في السعودية 1444 ومعرفة سن التقاعد للحصول على المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقاعد المبكر في السعودية، يبحث العديد من المواطنين في السعودية عن معرفة شروط الحصول على المعاش المبكر، وذلك بعد سن التقاعد المبكر الذي يرغب فيه الموظف تسوية معاشه قبل الوصول لسن التقاعد الذي كان 60 عام وأصبح حاليا بعد التعديل 65 عام، كما أنه حرصت الهيئة العامة للمعاشات بوضع العديد من الشروط التي يلزم توافرها حتى تتمكن من تسوية المعاش بشكل مبكر، فقد يختلف سن الحصول على المعاش المبكر سواء في القطاع العام أو الخاص لعدة شروط وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا، تابعونا من خلال المقال لمعرفة التفاصيل.

شروط التقاعد المبكر في السعودية

قوانين العمل بالمملكة تعمل على تسوية المعاش المبكر واستحقاقه عند تقاعد الموظف عن العمل ووصوله لسن المعاش أو التقديم على معاش مبكر، فقد يلزم توافر العديد من الشروط للقيام بتسوية المعاش المبكر والتي تتمثل في الآتي:

يشترط أن يكون لدى الموظف خبرة في العمل لا تقل عن 20 عامًا.

يلزم موافقة الجهة الرسمية على قبول الاستقالة الخاصة بالموظف.

يشترط أن لا يقل سن طالب المعاش عن 60 عامًا.

عند التعرض لحادث في العمل يحق لك طلب تسوية المعاش.

تعرض الموظف للإصابة بمرض يعيق عليه ممارسة العمل.

يمنح المعاش المبكر للموظف عند التعرض للفصل التأديبي أو عند التعرض للفصل الوزاري، ولكن يلزم أن يكون قضى مدة لا تقل عن 15 عامًا في الوظيفة.

سن التقاعد للحصول على المعاش المبكر

هناك بعض الحالات التي يمنح فيها المعاش المبكر دون الحاجة لتقديم طلب، يمكنك الاطلاع عليها من خلال الخطوات التالية، والتي تتمثل في الآتي:

عدم توافر اللياقة البدنية للموظف وقدرته على تحمل أعباء الوظيفة.

يمنح المعاش المبكر في حالة الفصل العسكري دون أن يكون بسبب أخلاقي.

عند قضاء 20 عام في الخدمة العسكرية.

كما يمنح للموظفين الذين قضوا حوالي 30 عام في الوظيفة أو 25 بالنسبة للموظفات.

في الختام فقد تعرفنا على شروط التقاعد المبكر في السعودية سواء لموظفين القطاع العام أو الخاص، كما تعرفنا سن التقاعد للحصول على المعاش المبكر سواء في القطاع العام أو الخاص.