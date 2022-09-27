العالم اليوم - تقنية جديدة ترفع آمال الشفاء من مرض رئوي خطير

انتم الان تتابعون خبر تقنية جديدة ترفع آمال الشفاء من مرض رئوي خطير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 09:22 صباحاً - في اكتشاف جديد يثير الآمال حول إمكانية تطوير علاج للالتهاب الرئوي الجرثومي المميت، تمكن العلماء من توجيه سرب من الروبوتات المجهرية للتخلص من الميكروبات المسببة للالتهاب في رئتي الفئران.

يقول فيكتور نيزيت، الطبيب وأستاذ طب الأطفال في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو: "استنادا إلى بيانات الفئران هذه، نرى أن الروبوتات الدقيقة يمكنها تحسين تغلغل المضادات الحيوية لقتل مسببات الأمراض البكتيرية وإنقاذ حياة المزيد من المرضى".

وتمكنت الروبوتات من إيصال العلاج للأماكن المستهدفة في الرئة بدقة، وبشكل أكثر فعالية من العلاج بالحقن.

ويثق الباحثون، بحسب "ناتشير ماتيرال"، أن الطريقة الجديدة يمكن توسيع نطاقها كما هو مطلوب، وسيكون من السهل توجيهها لرئتي المصاب، من خلال أنبوب في القصبة الهوائية.

ويهدف الباحثون لتوصيل الأدوية الموجهة إلى أجزاء أكثر صعوبة من الجسم، بطريقة آمنة وسهلة ومتوافقة حيويا وطويلة الأمد.