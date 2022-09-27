نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخصم يصل إلى ٤٠٪ على أسعار المأكولات وغيرها من عروض لولو السعودية Lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم فقط وحتى نفاذ الكميات بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٢ أقوى العروض الحصرية على أسعار السلع المختلفة في جميع أقسام لولو السعودية ضمن عروض لولو الأسبوعية لشهر سبتمبر، وإليكم التفاصيل…

تخفيضات وتحطيمات أسعار لفترة محدودة

تقدم لكم مجموعة لولو السعودية Lulu Ksa على أسعار مختلف أنواع السلع، ومنها: خصم مميز على سعر سمك سيبريم المزارع، وتخفيض آخر منهم على سعر سمك البارموندي كبير الحجم، وكذلك يوجد خصم خاص منهم على سعر روليان المزارع الطازج بحجم وسط، وكذلك لديهم خصم مميز على سعر سمك الجرافة بالكيلو، وغيرهم من عروض على أسعار أسماك النجرور الكبيرة، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار أسماك الشعري الكبيرة، وكذلك يوجد تخفيض آخر على سعر اللحم البقري المحلي بالعظم، واللحم الجملي المحلي الطازج بالعظم، وتخفيضات أخرى على أسعار مكعبات اللحم البقري الكولومبي، بالإضافة إلى العرض المميز على سعر الشاه النعيمي المقطعة بالعظم، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار دجاج رضوى وقطع فيليه الدجاج من اليوم.

عروض لولو هايبر ماركت خلال سبتمبر ٢٠٢٢

توفر مجموعة لولو هايبر ماركت في السعودية عروض خاصة أخرى لمدة أيام على أسعار: عبوات ملح زاد، كما لديهم خصم آخر على سعر شكولاتة كيت كات الأصابع، وخصومات أخرى منهم على أسعار كولا بي كولا، وتنزيل آخر منهم على سعر شكولاتة كيندر بوينو البيضاء، كما لديهم تخفيض حصري على سعر شان الشعرية المحمصة وخصم آخر منهم على سعر أكواب النودلز الجاهزة من اندومي بالخضروات، واللحم، وبطعم الدجاج، وباقي الأطعمة، كما يمكنكم الإستفادة من العرض المميز منهم على سعر جميع أنواع المشروبات الغازية من كوكاكولا، وسبرايت، وفانتا وغيرهم، وتخفيض آخر منهم على سعر معجون الطماطم من ندى.

تنزيلات وخصومات خاصة جداً من لولو السعودية

إستكمالا لعروض لولو لهذا الأسبوع نقدم لكم: خصم مميز على أسعار الوجبات الجاهزة كأسياخ الدجاج المشوية، وخصومات أخرى منهم على أسعار روبيان الكاري بالكيلو، كما لديهم تخفيض حصري على سعر كرواسون الزبدة الوسط، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار كوكيز اللوز والزبيب، وعلى سعر الميني مناقيش، ورول باربازو الدجاج، كما يوجد تخفيض مميز على سعر كفتة الدجاج المشوية، وتخفيض آخر على سعر كبسة لحم الضأن.

تنزيلات اليوم من لولو السعودية Lulu Ksa

توفر محلات لولو السعودية كثير من الخصومات الحصرية على أسعار: أفخاد الدجاج من لولو، وكذلك أكباد الدجاج، بالإضافة إلى العروض الخاصة منهم على أسعار أجنحة الدجاج وصدور الدجاج بدون عظم ولا جلد من لولو Lulu، كما يوجد خصم آخر على سعر مناديل ماكسي رول المنقوشة أحادية الطبقة، وعروض أخرى على أسعار زيت الذرة.