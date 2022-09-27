بدء مراسم الجنازة الرسمية لـ شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - شينزو آبى

ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" لقطات حية من مراسم تشييع الجنازة حيث عزفت موسيقى النشيد الوطنى لليابان، وذلك بحضور رئيس الوزراء الحالى كيشيدا فوميو ونظيره الهندى ناريندرا مودى ورئيس الوزراء الأُسترالى أنتونى ألبانيز ورئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، فضلا عن مشاركة عدد من الدبلوماسيين الأجانب.

كما تم رفع الأعلام فى المكاتب الحكومية فى جميع أنحاء اليابان إلى نصف الصارى؛ حدادا على رئيس الوزراء الأسبق الذى لقى مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار فى الثامن من يوليو الماضى أثناء إلقائه خطاب فى حملة انتخابية فى مدينة نارا غربى البلاد.

وقام الآلاف من اليابانيين بوضع باقات الزهور خارج القاعة؛ للتعبير عن احترامهم وتقديرهم لـ شينزو آبى.