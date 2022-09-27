العالم اليوم - بتكوين تتجاوز 20 ألف دولار لأول مرة في أسبوع

انتم الان تتابعون خبر بتكوين تتجاوز 20 ألف دولار لأول مرة في أسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 08:22 صباحاً - تجاوزت عملة بتكوين الثلاثاء مستوى 20 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ نحو أسبوع، إذ انتعشت العملات المشفرة إلى جانب الأصول الأخرى شديدة التأثر بالمخاطر، في التعاملات الآسيوية.

وارتفعت بتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أكثر من خمسة بالمئة لتصل إلى 20286 دولارا. وصعدت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، أربعة بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1389 دولارا.

وتراجع الدولار قليلا بعد أن سجل مستويات مرتفعة جديدة أمس الاثنين.

وبلغت خسائر عملة بتكوين حوالي 57 بالمئة منذ بداية 2022 وبنسبة 70 بالمئة عن أعلى مستوياتها التي بلغتها عند 67802,3 دولار بتاريخ 9 نوفمبر 2021.

ومنذ بداية العام الجاري، تأثرت العملات المشفرة، بما فيها عملة بتكوين بالتراجعات الحادة التي منيت بها الأسهم الأمريكية وسط تشديد السياسات النقدية حول العالم ورفع معدلات الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع. وتؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى استنفاد السيولة التي يعتمد عليها قطاع العملات المشفرة.