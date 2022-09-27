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عمر شويل - جدة قرض أهل بنك التنمية الاجتماعية 2022 .. يتسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن القروض الممنوحة للأسر وكذلك البرامج التمويلية التي تمنحها الحكومة عبر بنوك التنمية التابعة لها وكذلك عبر البنوك الرسمية في المملكة والشركات التمويلية التي توفر أوعية تمويلية للأسر وقرض أهل هو أحد أهم تلك البرامج التمويلية والذي يقدمه بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية من أجل سد حاجاتهم اليومية والشخصية وكذلك الإيفاء بالواجبات المنزلية تجاه أسرهم ومواجهة غلاء المعيشة والتعديلات الاقتصادية وحالة التضخم التي وقعت منذ بدء أزمة كورونا ونسرد لكم في هذا المقال عبر السطور القليلة القادمة كل ما تريد معرفته عن هذا القرض المقدم من بنك التنمية الاجتماعية السعودي .

قرض أهل بنك التنمية الاجتماعية 2022

والجدير بالذكر أن البنك يقدم العديد من الخدمات والأوعية التمويلية للمواطنين من أجل مساعدة.

محدودي الدخل بجانب القروض الخاصة بالترميم والأسر والكنف ومن الفئات المستهدفة لهذا القرض.

من البنك هم الموظفين الرجال في المؤسسات الحكومية وكذلك النساء في وزارات المملكة .

بجانب الذين قد تقاعدوا من الرجال والنساء بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات والمهجورات.

وكذلك المنتسبين ومن الشروط التي فرضها بنك التنمية الاجتماعية السعودي .

من أجل الحصول على هذا القرض فأهمها أن يكون الفرد طالب القرض من أبناء المملكة العربية.

السعودية ونشأ فيها بجانب أن يمر على تسديد القرض السابق من نفس البنك عام على الأقل .

وألا يزيد العمر الخاص به عن 55 سنة بجانب ألا يزيد الدخل الشهري .

الذي يحصل عليه عن 3 آلاف ريال سعودي وألا يكون الدخل الكامل الذي تحصل عليه الأسرة.

أكثر من 12500 ريال وكذلك يمنح البنك المرأة المطلقة والأرملة.

وفق الشروط السابقة هذا القرض بكل سهولة.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة من أجل التقديم على قرض الأهل والذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية.

السعودي فيجب على الفرد أن يكون لديه بطاقة هوية وطنية وصورة كذلك منها.

ورقم الآيبان البنكي لحساب الفرد من أجل تحويل القرض عليه بجانب رقم الهاتف المحمول.

والذي يتم تسجيله على منصة أبشر وبالنسبة لطريقة التسجيل أو طلب القرض.

فهي بسيطة عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بـ بنك التنمية الاجتماعية .

واختيار كلمة تسجيل دخول وبعدها سيتم تحويل المنصة للنفاذ الوطني الموحد .

قم بكتابة اسم المستخدمة وكلمة المرور الخاصة بأبشر .

وبعدها اضغط على إضافة طلب جديد واختر تمويل جديد بعدها واضغط على تمويل الأسرة .

أو الترميم واختر الذي يناسبك وقم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك.