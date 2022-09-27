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عمر شويل - جدة تويوتا لاند كروزر 2022 بسعر مغري بالسعودية لمحبي الأناقة .. يبحث الكثير من رجال الأعمال والشباب وغيرهم من كل الطوائف من مجتمع المملكة العربية السعودية عن السيارة الخاصة بشركة تويوتا والجديدة السيارة لاند كروزر من موديل 2022 والأكثر بحثًا من قبل السعوديين على مواقع الإنترنت من أجل معرفة مميزات وإمكانيات السيارة التي تعتبر الأكثر فخامة وأناقة بين السيارات في المملكة وتعتبر هذه السيارة أحد العلامات التجارية الكبرى وإصدارتها في المملكة والتي وكيلها في السعودية شركة عبد اللطيف جميل والتي احتلت الصدارة كأكثر الشركات حصولًا على توكيلات الماركات العالمية للسيارات والتي تقدمها للمواطنين في المملكة العربية السعودية بشكل مبسط سواء بسعر مخفض عن طريق دفع سعرها بشكل مباشر أو كاش وإن كان يرغب الفرد في التقسيط يمكن دفع سعرها على أكثر من قسط أو بأقساط شهرية بشروط ميسرة وإمكانيات سهلة على الجميع.

تويوتا لاند كروزر 2022 بسعر مغري بالسعودية

فإذا كنت تبحث عن سيارة مميزة والأكثر أناقة ولا يقتنيها سوى من يبحثون عن الفخامة .

وكذلك بمواصفات عالية ومكونات دقتها شديدة ومحكمة التكوين وهيكل خارجي في غاية التناسق.

والروعة فيمكنك أن تقبل على هذه السيارة الخاصة بشركة تويوتا القطعة الأكثر رقيًا.

في إصدارات السيارات الحديثة.

تمتلك السيارة محرك قوي جدًا ويعتبر من أقوى أنواع المحركات في سوق السيارات.

وبه أكثر من اسطوانة عددهم 8 أسطوانات تبلغ السعة الكلية لهذا المحرك تقريبًا 3.5 لتر.

بجانب أنه يولد قوة جبارة في الحركة تصل إلى 409 حصان تقريبًا بقوة دوران 650 نيوتن.

لكل متر بجانب المقود الخاص بهذا المحرك الأوتوماتيكي والذي به عدد من السرعات.

وهي 10 وطولها الخاص الذي يصل 4955 مللي متر بجانب أن الأطوال التي تخص قاعدة.

كل عجلة 2850 ملليلتر أيضًا أنا الوزن الخاص بهذه السيارة فهو هائل 2620 ملليمتر .

بجانب أنها بها عدد من المميزات الداخلية.

وتدعم السيارة العديد من التطبيقات الحديثة والتقنيات الشهيرة كآبل كار بلاي والمزودة .

بالمقعد الخاص للأفراد بجانب توصيلات يو اي بي وكذلك اي يو إكس بجانب.

يمكنك استخدام المكيفة القوي الخاص بهذه السيارة مع أريحية القيادة والجلوس بها لكل الأفراد وسبل أمانهم .