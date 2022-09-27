نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيوت الشباب في السعودية و طريقة الاشتراك فيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة بيوت الشباب في السعودية و طريقة الاشتراك فيها .. البحث عن البيوت المخصصة للشباب في المملكة العربية السعودية هي أحد المشروعات التي أنشأتها الحكومة السعودية وذلك من أجل تقليل النفقات وتسهيل الأوضاع ماديًا على الشباب الذين يعيشون في المملكة وهذه البيوت تضم ملاعب رياضية وأماكن ترفيهيه برسوم ومبالغ قليلة جدًا من أجل الإقامة فيها وأقل سعرًا من الفنادق بجانب أعلى جودة لمن يستفيد بها فتوفر الحكومة عن طريق المشروع 20 بيت للشباب موزعين بشكل كامل على المملكة ونوضح لكم في السطور القليلة القادمة كيفية الأشتراك والمعلومات الأكثر تفصيلًا عن هذا المشروع الهادف لحكومة خادم الحرمين الشريفين.

بيوت الشباب في السعودية

ومن أجل الاشتراك في خدمة البحث عن هذه البيوت الخاصة بالشباب ضمن مشروع المملكة.

فكل ما عليك فعله هو اتباع هذه الخطوات إذا كنت ترغب في أن تمتلك عضوية فردية .

فهي تمنح للشاب وللمواطن السعودي التصريح والتأشيرة الخاصة بدخول المملكة بجانب الاستفادة .

من كافة العروض والخدمات التي تقدم من قبل بيوت الشباب ويقوم الفرد السعودي .

بكتابة نموذج المخصص لطلب إصدار البطاقة المخصصة للهوية الشخصية بجانب الأصل.

وإحضار صور شخصية وجواز السفر وتسديد الرسوم المطلوبة للعام الدراسي وهذا يخص الفرد .

أما بالنسبة للعضوية الجماعية فيمنح هذا المشروع العضوية الكاملة للمؤسسات وكذلك الأندية.

والمدارس والاتحادات داخل المملكة العربية السعودية وتعطيهم إمكانية الاشتراك في بيوت الشباب.

عن طريق ملئ استمارة بطلب الإصدار الخاص ببطاقة العضوية وكذلك اختيار المؤسسة .

الراغب الالتحاق بها وبعدها يطلب تسديد المبلغ المطلوب وهو 600 ريال سعودي لكل عام كامل.

وهو يضمن الانتفاع بكافة الخدمات التي تقدمها بيوت الشباب في المملكة .

وعن الطريقة التي تمكنك بالبحث والاشتراك فنذكر أماكن ومواقع هذه البيوت في محافظات.

ومناطق المملكة العربية السعودية والتي كما ذكرنا موزعة عليهم من أجل استفادة الجميع منها .

بشكل عادل.

فتجد في الرياض بيت الأمير فيصل وبجدة بمنطقة الوزارية وكذلك الدمام في وسط المدينة.

بمنطقة محاطة بمكتبات وفي المدينة قريبة من منتصف المدينة وأبها في منطقة مطلة .

على الأشجار وكذلك الحدائق والمتنزهات وغيرها.