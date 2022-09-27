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عمر شويل - جدة عروض استبدال الهاتف القديم بهاتف آيفون 14 برو ماكس من جرير ..يتسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية والمهتمين بعالم التقنية والهواتف المحمولة والجوالات الجديدة بإصدارات العام الجديد عن إمكانية اقتناء هاتف محمول من الجوالات الحديثة وخاصة جوالات آيفون التي ذاع صيتها وآخرهم آيفون 14 برو ماكس والذي أعلنت عنه شركة أبل الأمريكية هذا الشهر من أجل طرحه في الأسواق رسميًا وحرصًا من المتاجر السعودية وكذلك الشركات والسلاسل التجارية الكبرى لسوق الجوالات وغيرها تقدم الكثير من العروض والخدمات للمواطنين من أجل اقتناء هذا الهاتف المحمول ومن بينها شركة جرير أو مكتبة جرير كما يعرفها البعض بهذا الاسم وهل لديها الكثير من المتاجر لبيع الجوالات والأجهزة الذكية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية كذلك فقد سهلت فكرة الحصول على آيفون جديد بأحدث الإصدارات وتملكه بشكل سهل وبسيط عن طريق استبدال هاتفك القديم بآخر جديد منها دون الحاجة إلى التخلص منه بل والاستفادة من سعره في سعر الجوال الجديد لآيفون.

استبدال الهاتف القديم بهاتف آيفون 14

وهذه العروض التي تقدمها شركة جرير ليست على فئة معينة من الهواتف فقط ولا الجوالات.

بشكل عام بل على كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك المستلزمات المدرسية.

فقد وضحت نسب خصم عالية ضمن موسم العروض وكذلك الخصومات تختلف من جهاز إلى آخر.

من الأجهزة الذكية سواء أكان جوال أو لابتوب أو ساعات ذكية ويمكنك وفق شروط وضوابط.

وأحكام شركة ومتاجر جرير لاستبدال الهواتف القديمة بآخر حديث من موديل آيفون 14 برو ماكس.

بإماكنية الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للمتجر من أجل الاستبدال ودفع السعر المحدد.

والعرض مستمر حتى الآن ومن ضمن تلك الشروط أن استبدال الهاتف القديم يكون لعدد من الأجهزة.

الحديثة التي يحصل عليها نسبة خصم وهي آيفون 11 وآيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 13 .

وآيفون 14 و14 برو ماكس آيضًا وآيفون 14 برو فقط حيث يتم فحص الهاتف القديم.

لمعرفة حالته ليكون مناسب للشروط ليكون الاستبدال على هذه الهواتف السابق ذكرها.

أما إذا كانت حالة الهاتف لا تسمح له بالاستبدال بهذه الفئات يتم تخيير العميل باستبداله بأي من الهواتف الأخرى.