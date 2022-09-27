وزير الخارجية الموريتانى: نعلق آمالًا كبيرة على قمة المناخ فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، خلال كلمته أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك: "تعلق موريتانيا آمالًا كبيرة على قمة المناخ (COP-27) المقرر عقدها فى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة فى نوفمبر، وتتطلع إلى أن تحترم الدول الصناعية التزاماتها بخفض الانبعاثات، وكذلك تعهداتها فى قمة باريس".
وأضاف الوزير أن "موريتانيا ركزت على الطاقات المتجددة، حيث وصلت نسبة الطاقة النظيفة إلى 40% من مجموع الطاقة التى نسلكها، وتتواصل الجهود لرفع هذه النسبة تحقيقًا للأهداف المرسومة".
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