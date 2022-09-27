البيت الأبيض يعلق على زيارة ماكرون لـ الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض إن هذه الزيارة -التى ستكون أول زيارة رسمية لإدارة بايدن- ستركز على عمق وامتداد العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا، التى تعد أقدم حلفاء أمريكا.
ونوَّهت المتحدثة بأن هذه العلاقات تأسست على القيم الديمقراطية المشتركة بين البلدين، إلى جانب الروابط الاقتصادية والتعاون الدفاعى والأمنى.
وتابعت المتحدثة أن الزعيمين وقرينتيهما سيلتقون على مأدبة عشاء رسمية فى مستهل الزيارة، وسوف تتركز المناقشات على استمرار الشراكة الوثيقة بين واشنطن وباريس فى مواجهة التحديات العالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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