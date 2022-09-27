بايدن يعلن قواعد جديدة لشركات الطيران

ووفقا لهذه القواعد الجديدة المقترحة، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فإن شركات الطيران والمواقع السياحية سيتعين عليها الكشف مقدما عن تفاصيل تكلفة السفر الجوى وأية رسوم إضافية مقابل مقاعد الأطفال أو تغيير أو إلغاء الرحلة أو الحقائب اليدوية أو الحقائب الكبيرة وغير ذلك.
ونوَّهت الشبكة بأن هذا جاء فى سياق مسودة وثيقة أعدتها وزارة النقل الأمريكية متضمنة هذه القواعد الجديدة.
وأوضحت أن إدارة الرئيس بايدن ترى أن هذه القواعد ستؤدى إلى زيادة المنافسة فى قطاع النقل الجوى.
وقال بايدن، فى تصريحات: "إن الرأسمالية بدون منافسة ليست رأسمالية، بل استغلال".
وأضاف: "على سبيل المثال، بعض شركات الطيران تفرض رسوما إضافية لجلوس أفراد العائلات وأطفالها معا فى الطائرة، وبعضها يفرض رسوما على الركاب بسبب تغيير موعد الرحلة حتى ولو حدث إلغاء من قبل الشركة نفسها، وهذا ليس عدلا".
جاءت تصريحات بايدن خلال اجتماع لمجلس المنافسة بالبيت الأبيض.
وكان وزير النقل الأمريكى بيت بوتيجيج قد قال -فى بيان- إن "من حق العملاء أن يعرفوا التكلفة الحقيقية لرحلاتهم قبل أن يشتروا تذاكر السفر".
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