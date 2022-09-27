موريتانيا: اتفاق بين الحكومة والأحزاب حول الانتخابات البرلمانية والبلدية

جدة - نرمين السيد - وقَّع وزير الداخلية الموريتانى محمد أحمد محمد الأمين مع الأحزاب الموريتانية الأربع اتفاقًا بخصوص الانتخابات، وذلك فى ختام حوار سياسى بشأن الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة.





ووقّع الاتفاق فى احتفالية بمبنى وزارة الداخلية الموريتانية بالعاصمة نواكشوط، بحضور بعض أعضاء الحكومة.

وأظهر الاتفاق انتخاب النواب فى الجمعية الوطنية بنسبة 50% طبقا لنظام النسبية و50% وفقا لنظام الأغلبية ذى الشوطين، واستحداث الأطراف لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين، تتكون من 11 مقعدا، على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوى الاحتياجات الخاصة، وإعادة تقسيم العاصمة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية، على أن تمنح كل دائرة سبعة مقاعد، بزيادة ثلاث مقاعد بالمقارنة مع العدد القائم، لتصبح إجمالى مقاعد نواكشوط 21 مقعدا.

وجرى تحديد نهاية أكتوبر المقبل لتنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتمكينها من التحضير "الجيد والمبكر والتشاركى للانتخابات المقبلة تمهيدا لتنظيمها لاحقا".

واتفقت الأطراف على تحديد آجال الانتخابات للجنة الانتخابية بالتشاور بينها وبين الحكومة والأحزاب السياسية، مع مراعاة الظروف المناخية من حيث موسم الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وتنظيم إحصاء إدارى ذى طابع انتخابى من قبل اللجنة الانتخابية بالتشاور مع الحكومة والأحزاب، كما أعلنت الحكومة الموافقة من حيث المبدأ على تمويل الدولة لجزء من نفقات الحملات الانتخابية، طبقا لقواعد يتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا.

وتم الاتفاق لأول مرة فى تاريخ موريتانيا على مشاركة أبناء الجالية الموريتانية بالخارج فى الانتخابات البرلمانية والتصويت فى المناطق التى يكون فيها ممكنا من الناحية اللوجستية والفنية والإجرائية فى أفق الانتخابات القادمة، وذلك بالتنسيق بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحكومة والأحزاب السياسية، وفق الوثيقة.

واتفقت الأطراف على إشراك الأحزاب السياسية فى جميع مراحل التحضير، وتحديد سقف أعلى لتمويل الحملات الدعائية، ووضع آلية مناسبة تحد من استخدام المال السياسى والمال العام ووسائل الدولة.