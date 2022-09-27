الجزائر: نتمسك بالإطار القانونى لنزع السلاح النووى

جدة - نرمين السيد - أكد محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائرى تمسك بلاده بالإطار القانونى الدولى والإقليمى لنزع السلاح النووى وعدم انتشاره، وما تم الاتفاق عليه فى معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى إفريقيا، والتى تعرف باسم معاهدة "بليندابا".





جاء ذلك، خلال كلمته أثناء مشاركته فى الدورة الـ66 لـ المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا. وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، فى بيان لها مساء أمس الإثنين، أن عرقاب أكد التزام الجزائر بتطبيق أحكام القانون المؤرخ فى 17 يوليو 2019؛ والمتعلق بالأنشطة النووية، وخصوصا إنشاء السلطة الوطنية الجزائرية للأمان والأمن النوويين. وبحسب البيان، استعرض وزير الطاقة الجزائرى مشاريع التعاون الجارية بين الجزائر والدول الإفريقية فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ولاسيما تلك المندرجة فى إطار الاتفاق التعاونى الإقليمى الإفريقى للبحث والتنمية والتدريب فى مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية.

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