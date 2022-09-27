نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والتعاون السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الدوري السعودي من أقوى الدوريات داخل المنطقة العربية، ونسبة المتابعة للدوري السعودي في تزايد مستمر، نظرًا لمستوى اللاعبين المحترفين ومستوى الملاعب والبث عالي الجودة لكافة المباريات، وهناك بحث مستمر بخصوص موعد مباراة الهلال والتعاون السعودي والقنوات الناقلة، نظرًا لمستوى التنافسية القوي لهذه المباراة.

موعد مباراة الهلال والتعاون السعودي والقنوات الناقلة

بعد العودة من التوقف الدولي، فسيتم استئناف الجولة الخامسة والتي ستمتلئ بكافة مباريات القمة، ومن أبرزها مباراة الهلال والتعاون، وإليكم أبرز المعلومات التي تخص هذه المباراة بالصورة التالية:

سيستضيف الهلال التعاون على ملعبه يوم الأحد 2/10 في تمام الساعة 5:20م، وسيتم نقل هذه المباراة على قناة SSC الرياضية السعودية، والتي تعتبر القناة الحصرية لنقل الدوري السعودي.

يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات بفارق الأهداف عن الشباب الذي يحتل المركز الأول.

بينما نجد أن نادي التعاون يحتل المركز السادس برصيد 8 نقاط من تعادلين.

مواعيد المباريات القادمة لكلا الفريقين

إليكم أبرز المباريات الخاصة لفريق الهلال والتعاون قبل التوقف الدولي استعدادًا لبدء منافسات كأس العالم، وهذا ما سنعرضه بالصورة التالية:

الهلال سيواجه الاتفاق يوم الخميس الموافق 6/10 الساعة 8 م.

وبعدها سيلاقي الشباب يوم الاثنين الموافق 10/10 الساعة 7:30 م، ومن المنتظر أن تكون هذه المباراة في غاية القوة، والتي ستحدد مصير المنافسة على الدوري السعودي قبل التوقف الدولي.

ثم يحل ضيفًا على فريق الطائي يوم 15/10 في تمام الساعة 5:30 م

بينما نجد أن التعاون سيواجه الوحدة يوم الخميس 6/10 في تمام الساعة 5:30 م.

ويستضيف التعاون فريق أبها يوم 11/10 الساعة 4:50 م.

وبعدها سيواجه التعاون نادي الاتفاق يوم 16/10 وذلك في تمام الساعة 7:30 م.

إلى هنا نكون قد وضحنا لكم بشكل مفصل موعد مباراة الهلال والتعاون السعودي والقنوات الناقلة، ومن الملاحظ أن هذه المباراة ستكون قوية نظرًا لاحتياج كل فريق للانتصار كي يستمر في المنافسة على الدوري، وسردنا أيضًا قائمة المباريات القادمة موعدها لفريق التعاون والهلال، فالدوري السعودي سيكون مستوى التنافسية به قوي للغاية مقارنة من أي موسم أخر.