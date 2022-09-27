نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الجولة القادمة بالدوري الإيطالي وجدول ترتيب الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن عشاق الدوري الإيطالي ينتظرون استئناف منافسات الدوري الإيطالي بعد العودة من التوقف الدولي، فالدوري الإيطالي يكاد يكون من أقوى 3 دوريات بالعالم، وبناء على ذلك نجد أن طرح مواعيد الجولة القادمة بالدوري الإيطالي داخل عمليات البحث داخل عمليات البحث لم تأت من فراغ.

مواعيد الجولة القادمة بالدوري الإيطالي

إن مستوى المنافسة بالدوري الإيطالي خلال هذا الموسم بالتحديد متقاربة بين أكثر من فريق، نظرًا لاقتراب المستوى الفني لكافة الفرق، على عكس ما كان يحدث خلال المواسم الماضية، وإليكم مواعيد الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي بالصورة التالية:

ستبدأ الجولة الثامنة بمباراة قوية ما بين نابولي وتورينو يوم السبت الموافق 1/10 الساعة 3م.

وقمة مباريات الجولة ستكون ما بين الإنتر وروما يوم السبت 1/10 الساعة 6م.

إمبولي سيواجه ميلان يوم السبت الساعة 8:45م.

لاتسيو سيلاقي سبيزيا يوم الأحد 2/10 الساعة 12:30م.

ساسولو سيواجه ساليرنيتانا يوم الأحد 2/10 الساعة 3م.

ليتشي سيواجه كريمونيسي يوم الأحد 2/10 الساعة 3م.

سامبدوريا سيواجه مونزا يوم الأحد 2/10 الساعة 3م.

أتالانتا وفيورنتينا يوم الأحد 2/10 الساعة 6م.

يوفنتوس سيواجه بولونيا يوم الأحد 2/10 الساعة 8:45م.

وتختم منافسات الجولة الثامنة بمباراة هيلاس فيرونا وأودينيزي يوم الأثنين 3/10 الساعة 8:45م.

ترتيب الدوري الإيطالي

إليكم قائمة ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد أول 7 جولات، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتية:

نابولي في المركز الأول برصيد 17 نقطة.

أتالانتا في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

أودينزي في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

لاتسيو في المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

ميلان في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

روما في المركز السادس برصيد 13 نقطة.

الإنتر في المركز السابع برصيد 12 نقطة.

يوفنتوس في المركز الثامن برصيد 10 نقاط.

تورينو في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

فيورنتينا في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

ساسولو في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

سيبزيا في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

ساليرنيتانا في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

إمبولي في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

ليتشي في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

بولونيا في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

هيلاس فيرونا في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

مونزا في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

كريمونسي في المركز التاسع عشر برصيد نقطتين.

سامبدوريا في المركز العشرين برصيد نقطتين.

وبذلك نكون قد ذكرنا لكم مواعيد الجولة القادمة بالدوري الإيطالي، كما عرضنا أيضًا ترتيب كافة الفرق بعد أول 7 مباريات، ومن المنتظر أن مستوى التنافسية هذا الموسم ستكون مختلفة تمامًا عن باقي المواسم وستكون أكثر قوة ما بين أكثر من فريق.